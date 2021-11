I disturbi del comportamento alimentare ai tempi del COVID-19

La pandemia di COVID-19 non solo è stata caratterizzata dalla diffusione del virus stesso, con tutte le drammatiche conseguenze che essa ha portato, ma ha causato un aumento di individui che hanno sviluppato un disturbo alimentare. Questo aumento dei casi è dovuto a una destrutturazione della vita quotidiana.

L’isolamento sociale, che è stato suggerito come mezzo di contrasto al COVID-19, ha portato le persone a diminuire le proprie attività fisiche e a una conseguente sedentarietà, in cui si è diffusa un’alimentazione sregolata e costituita spesso da cibo spazzatura. Tutto ciò ha portato, in alcune persone, a un aumento del peso e a un cambiamento della propria immagine corporea. Per invertire questo processo, in molti, soprattutto giovani, sono ricorsi a diete dimagranti, una delle cause dello sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare.

Il ruolo dei media nella diffusione dei disturbi alimentari

Nel periodo pandemico i media hanno diffuso in continuazione notizie drammatiche relative al virus, provocando nelle persone profondi stati di ansia, paura e depressione. Queste emozioni negative, anche a causa di una minore disponibilità di sostegno sociale, sono state gestite in modo disfunzionale da molti individui. Le persone, infatti, sono ricorse anche a condotte alimentari sregolate. Tra queste vi è l’Alimentazione Emotiva, che consiste nell’ingestione di cibo non in risposta a stimoli fisiologici (che caratterizzano la sensazione di fame), ma in risposta a stimoli emotivi, quali appunto la rabbia e l’ansia.

Il cibo stesso è stato talvolta descritto dai media come possibile mezzo di diffusione del virus, perciò il consumo di alimenti è stato spesso ridotto oppure, una volta ingerito, sono state utilizzate condotte eliminatorie, a causa della paura del contagio, con tutte le conseguenze legate a questi comportamenti altamente a rischio.

Inoltre, sono molti i giovani che utilizzano quotidianamente i social media, facendosi spesso influenzare dai contenuti che trovano in rete. Infatti, i social media propongono una determinata immagine corporea che diventa un modello da imitare. Sempre più ragazze ricercano i modi più efficaci per raggiungere quella che considerano la perfezione, col rischio di sviluppare un disturbo alimentare.