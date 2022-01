Lasciare qualcosa “in sospeso” ha tutto un altro significato

Un’altra occasione per accrescere culturalmente è rappresentata dal Libro sospeso. L’iniziativa ha preso avvio da una libreria salernitana con lo scopo di promuovere la lettura, soprattutto tra i giovani. Il funzionamento è sempre lo stesso: si compra un libro e lo si consegna pagato alla cassa, magari scrivendo anche una dedica al futuro lettore.

Una possibilità di lettura solidale è offerta anche da diverse edicole che, attraverso il Giornale sospeso, fanno sì che tutti possano essere aggiornati sulle ultime notizie dal mondo.

Il risvolto sociale della pandemia

Sappiamo bene come, negli ultimi anni, la pandemia abbia causato gravi danni economici a una grossa fetta della popolazione.

Tantissime persone si sono ritrovate senza un lavoro e senza la possibilità di sfamare la propria famiglia; è stata una crisi profondamente invalidante per tanti, che tuttora continua a essere presente.

Questo però ha incrementato lo spirito di solidarietà, favorendo una rete concreta di supporto e aiuto sociale.

Degno di nota è il “panaro solidale” della tradizione napoletana. Il panaro è un cesto, tipicamente in legno intrecciato, che viene calato da un balcone per raccogliere la spesa. Nel periodo del lockdown, in cui gli spostamenti erano fortemente limitati, questa usanza ha ritrovato il proprio utilizzo, consentendo un servizio di spesa a domicilio, utile per evitare i contatti.

Inoltre, il panaro è stato un mezzo per raccogliere prodotti destinati ai più bisognosi, portando con sé il messaggio “Chi può metta, chi non può prenda“.

In questi ultimi anni abbiamo inoltre avuto la possibilità di conoscere l’importanza di tamponi e mascherine, fondamentali per prevenire i contagi e arrestare il più possibile la diffusione del virus. Per questo motivo, diverse città hanno pensato di promuovere la “sospensione” di tamponi e mascherine, per permettere a tutti di utilizzare le adeguate protezioni anti-covid.

Tutte queste iniziative danno la possibilità a chiunque di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. È importante quindi conoscerle e diffonderle il più possibile e (perché no?) magari pensare anche a qualcosa di nuovo.