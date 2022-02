Pronto per il 14 febbraio? Ecco 5 consigli “rosso San Valentino”

A corto di idee per San Valentino? Rilassati. Ci pensiamo noi: ecco 5 idee rosso fuoco per un San Valentino da ricordare.

Festeggiare l’amore con un gesto, un pensiero o semplicemente attraverso la condivisione di un attimo. Cos’è la festa di San Valentino se non questo? E allora, trovata di marketing o meno, ecco qualche consiglio per vivere al meglio un 14 febbraio “rosso fuoco”.

1. Un semplice, ma romantico, picnic al tramonto

Due innamorat* sedut* sul prato, mano nella mano ad ammirare un spettacolo meraviglioso come un tramonto, senza dubbio un modo molto romantico per passare un giorno di San Valentino diverso insieme alla tua dolce metà. Non credi? E allora via, alla ricerca dei luoghi giusti, quelli che potrebbero diventare i vostri luoghi del cuore!

2. Porta il/la tu* partner a ballare un passionalissimo tango

Prendi le tue scarpe da ballo, metti una rosa fra i denti e accompagna il/la tu* innamorat* in un tango seducente e intimo così da passare insieme una serata ardente e indimenticabile. In fondo non bisogna essere dei ballerini professionisti per divertirsi insieme, no?

3. Una cena romantica, “San Valentino Edition”

Prepara una cena a tema “rosso”: decorazioni rosse (candele, tovaglioli, piatti, fiori), piatti cucinati con amore e buon vino (o quello che preferisci). Il tutto accompagnato da musica romantica, decisamente l’ambiente perfetto per fare una proposta importante, ma anche solo per passare del tempo insieme da sol*.

4. Stupisci il/la partner con un nuovo completo intimo per ravvivare la fiamma dell’amore

Sia che siate fidanzat* novell* o sposat* da anni, stuzzicare il/la partner con qualcosa di così intrigante non può fare che bene ad entramb*. Per un risultato ottimale si consiglia intimo rosso. Sii travolgente e imprevedibile, proprio come lo è l’amore.

5. Rose e cioccolato

Se tutte le altre proposte non ti hanno convinto puoi sempre puntare sul classico, ma sempre d’effetto, bouquet di rose e cioccolatini, un evergreen che non tramonta mai e fa sempre la sua bella figura, soprattutto se accompagnato con un regalo o un biglietto con un messaggio romantico.

Che dire… Speriamo che queste 5 idee possano esserti utili per organizzare un San Valentino romantico e piacevole. Sia che tu lo passerai in coppia, in famiglia, o anche da single, ricorda che San Valentino è prima di tutto la festa dell’amore ed è questo ciò che deve essere essenziale: il bene che proviamo verso gli altri, ma anche per noi stessi.

In ogni caso, viva l’amore!