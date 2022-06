Lazio ai giovani: quali nuove opportunità per gli under 35?

Il 15 giugno la Regione Lazio ha organizzato, a Roma, un evento totalmente dedicato ai giovani under 35. Il fulcro dell’evento era quello di lanciare nuove opportunità lavorative, culturali e anche sportive per tutti i ragazzi. Noi ci siamo stati e ve lo racconteremo.

Si trattava proprio di una di festa per tutti i giovani.

L’evento, al quale era presente anche il presidente della regione Nicola Zingaretti, si è svolto al Talent Garden, una grande aerea con vari stand, ognuno dedicato ad un’opportunità diversa.

Oltre ai vari espositori che presentavano le proposte erano presenti anche tavoli da biliardino, un piccolo campo da basket e alcuni stand per cibo e alcol, entrambi gratuiti grazie a un ticket ricevuto all’ingresso.

Importante e piacevole da segnalare è che era tutto totalmente plastic free, piatti e bicchieri erano infatti in carta e le posate in legno.

Le parole del presidente della Regione ai giovani

Zingaretti si è dichiarato molto contento di vedere così tanti ragazzi presenti, affermando che il futuro parte proprio dai giovani. Ha continuato poi dicendo che in Italia non era mai stato organizzato un appuntamento come questo di carattere sia culturale che di svago per presentare tutte queste opportunità.

Secondo il presidente della regione Lazio la cosa veramente importante della serata era la trasparenza, più le cose si sanno più ci sono opportunità per tutti, più le cose si tengono nel cassetto più sono riservate a pochi.

Non dobbiamo fermarci perché proprio nella nostra costituzione c’è scritto che c’è il diritto al lavoro allo studio, alla scuola. Nella nostra costituzione l’articolo 36 dice che il lavoratore ha diritto a un salario corrispettivo alla quantità e alla qualità del lavoro che svolge, il lavoro non è un favore da chiedere a qualcuno ma un diritto costituzionale.

Ma quali sono queste opportunità?

Le opportunità per i giovani presentate nel corso dell’evento sono state varie.

Una delle più conosciute e sicuramente di più facile accesso è quella della comodissima app Lazio youth card, dedicata a tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 29 anni.

Essa offre moltissime convenzioni riguardanti cultura, sport, divertimento e tanti altri settori, non solo nel Lazio. Inoltre, dal 24 marzo 2022 attraverso quest’app è stata aggiunta l’opportunità di ricevere un buono libro da 10 euro.

Nell’ambito universitario:

Tanti anche gli stand che hanno presentato diversi bandi per borse di studio. Tra questi Disco Lazio, che sostiene economicamente gli studenti che si iscrivono presso una università o istituzione di alta formazione artistica con sede nel Lazio. Il possesso del requisito è calcolato in base all’ISEE dello studente.

Inoltre, sempre vicino al mondo dell’università, Porta futuro e diritto allo studio che offre servizi pubblici e gratuiti in collaborazione con gli atenei per creare opportunità di crescita professionale attraverso i servizi di orientamento e di formazione e posizionarsi meglio nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda l’arte e lo spettacolo:

Presenti anche delle proposte dedicate più all’arte e alla cultura come: Officina Pasolini che propone un laboratorio gratuito di formazione artistica al teatro la canzone e il multimediale; Scuola d’arte cinematografica che propone dei corsi gratuiti della durata di tre anni. Per accedere è necessario avere fra i 18 e i 28 anni , essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di scuola secondaria di I grado per Recitazione) e iscrizione a un centro per l’impiego. E, ancora, Fondazione ITS Roberto Rossellini che, post diploma, propone formazione tecnica per il cinema la tv e le nuove tecnologie per chi vuole entrare in contatto con il mondo delle aziende acquisendo una formazione pratica.

Altri proposte interessanti rivolte ai giovani:

L’iniziativa di Vitamina G propone un bando per il sostegno economico a qualsiasi associazione giovanile o gruppo informale che al momento della domanda avrà un’età compresa fra i 18 e i 35 anni. Essa sostiene vari progetti, tra i quali la valorizzazione del territorio e del turismo, la tutela dell’ambiente ma anche cultura, creatività, sport e benessere psicofisico.

Dopo gli anni difficili della pandemia torna anche la nuova edizione del progetto Torno Subito che permette ai destinatari di realizzare il proprio sogno, costruendo un progetto di crescita sulla base delle proprie ambizioni attraverso due fasi: la prima da svolgere fuori dal Lazio in Italia o all’estero, prevendendo la possibilità di un corso di formazione, la seconda da svolgere nel Lazio attivando un’esperienza in ambito lavorativo.

Inoltre, la regione Lazio mette a disposizione tre milioni di euro per promuovere la creazione di Start Up DTC per sviluppare soluzioni tecnologicamente innovative nell’ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.

Se si desidera proseguire con una specializzazione farmaceutica post diploma non accademica, Fondazione ITS propone invece duemila ore di formazione di cui una parte in un laboratorio e l’altra di stage in azienda.

Impresa formativa poi si dedica ai processi di imprenditorialità con l’obiettivo di creare nuove opportunità di occupazione in particolare per la popolazione femminile. Infine Bando per fare ricerca si pone l’obiettivo di fornire un sostegno rivolto potenzialmente a tutti i ricercatori strutturati e non strutturati, compresi gli assegnisti di ricerca, operanti nel Lazio.

Innovativo e interessante anche il progetto di Lazio con amore che concede un bonus di duemila euro alle coppie che intendono sposarsi o unirsi civilmente per effettuare spese nelle filiere del wedding nel Lazio.

Per concludere

Tra i tanti under 35 presenti all’evento la curiosità e lo spirito di iniziativa è quel che ci ha colpito. In una fase storica in cui spesso i giovani vengono attaccati è quindi ancora più importante essere a conoscenza delle opportunità a disposizione per iniziare a costruire una strada verso il proprio futuro.

Speriamo quindi che queste occasioni possano aumentare ed essere sempre più alla portata di tutti.

Intanto, tra quelle che vi abbiamo raccontato, avete già trovato l’occasione che potrebbe fare per voi?