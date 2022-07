Body positive: la promozione passa da Instagram

Il movimento body positive è sempre più diffuso, sia tra i giovani che vi entrano in contatto tramite i social come Instagram sia fra le persone più adulte che spesso si fanno paladine di questo movimento.

Ma cosa significa esattamente body positive?

Il suo significato principale è quello di insegnare alle persone ad amare e ad accettare il loro corpo esattamente per quello che è.

Soprattutto si batte perché sia rappresentato ogni corpo e non solo quelli “perfetti” che i canoni ci hanno imposto per secoli.

I social hanno sicuramente aiutato a stereotipare i fisici per anni creando dei canoni spesso non sani. Ma è proprio per questo che è interessante analizzare il fatto che è proprio dai social che parte questo movimento.

Sono infatti sempre più i profili Instagram che promuovono il body positive, in tutte le sue forme. Ne abbiamo raccolti cinque che secondo noi meritano di essere seguiti:

Laura Brioschi è una modella curvy, imprenditrice e mamma che promuove la body positive.

Sulla sua bio di Instagram cita: “Non esistono imperfezioni, ma solo caratteristiche.” Ha aperto il suo blog nel 2014 e poco dopo un profilo Instagram che ad oggi conta più di 500mila utenti. Laura condivide da anni messaggi di amore e di accettazione verso qualsiasi tipo di corpo.

Nel 2018 ha creato anche una sua linea di abiti e bikini adatti a tutte le taglie.

Anche Christine Puglisi è una modella curvy che promuove sui social il body positive. Attraverso Instagram Christine racconta la sua storia, di come prima si vergognasse di andare al mare a causa del suo fisico e della sua cellulite.

L’asciugamano, come dice lei, era il suo “migliore amico” poi pian piano ha imparato ad accettare il suo fisico e a capire che la cellulite e tutte le altre cose che noi definiamo difetti in realtà sono, anch’essi, parte della normalità.

Per parlare davvero di inclusione, il body positive deve passare anche per la disabilità.

Nina Rima è una modella e influencer “bionica” che all’età di 19 anni, a causa di un incidente, ha perso una gamba. Da quel giorno vive con una protesi e fino a poco fa nella sua bio diceva: “Ho imparato a stare in equilibrio su una gamba sola perché nella vita non possiamo sempre atterrare su entrambi i piedi”.

Nina cerca con i suoi post di aiutare tutte le persone con disabilità ad accettarsi e a capire che questo non le rende diverse o meno valide.

Carlotta è una ragazza di 22 anni con una voglia nera su metà viso, chiamata Nervo di Ota.

Ha dichiarato che all’inizio nessuno era conoscenza della sua condizione perché ha iniziato ad usare il make-up fin dagli 8 anni, quando si sentiva come un fenomeno da baraccone. Successivamente è riuscita ad entrare nel mondo della moda, del quale ci piace in questo caso raccontare l’evoluzione.

Oggi attraverso i social racconta la sua storia, è il suo modo per aiutare gli altri.

Kadeeja Sel San è anche lei un’attivista per la promozione del body positive, ha 24 anni e si definisce con orgoglio una “acne model”.

Sui social ritrae spesso il suo viso senza filtri e senza trucco per lottare contro la continua correzione dei propri difetti. Dice di voler portare la realtà sui social per aiutare tutti ad accettarsi.

Questi sono solo alcuni dei profili che su Instagram promuovono il body positive ma ce ne sono molti altri.

Perché ve li abbiamo citati?

Semplice, crediamo che in un mondo come quello attuale, sempre più connesso e legato all’apparenza, i valori contano ancora. Anzi, è oggi più che mai fondamentale imparare a mostrarsi e accettarsi esattamente per quello che si è, nonostante difetti e imperfezioni che poi alla fine sono solo delle nostre caratteristiche.

A cura di Elena Massaro