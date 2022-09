Leadership: quali sono le figure più importanti degli ultimi anni?

Personaggi di spicco, figure dalla forte leadership in grado di guidare e influenzare non sono di certo mai mancati nel corso della storia. Chi sono secondo voi quelli di oggi?

Al giorno d’oggi è facile sentir dire che i giovani seguano le mode, le masse e che difficilmente siano in grado di farsi una vera e propria idea.

Ma è davvero così? Non del tutto.

Per rispondere meglio a questa domanda abbiamo fatto un passo indietro. Sicuramente i giovani vengono da sempre influenzati da varie persone in diversi ambiti, perciò siamo andati alla scoperta dei personaggi e dei movimenti più importanti di questi ultimi anni.

Ma prima di tutto, cosa significa leadership?

Nel nostro passo indietro siamo partiti dal concetto di leadership. Chi è un leader? Qualcuno con una forte personalità e posizione di guida in uno schieramento politico, culturale o sociale.

Figure di questo genere sono sempre state presenti in quanto le rivoluzioni non sono mai mancate.

Per citare una forte leadership, per lo più sconosciuta ai molti, si potrebbe citare Millicent Fawcett, colei che ha dato origine al movimento delle suffragette, una rivoluzione fondamentale per l’affermazione dei diritti delle donne.

Oppure avvicinandoci ai nostri tempi, Vladimir Luxuria e Imma Battaglia che nel 1994 hanno organizzato il primo Gay Pride a Roma. O, ancora, Loris Fortuna e Antonio Basini che nel 1970 hanno elaborato la legge sul divorzio.

Ovviamente gli esempi di leadership e di leader che con le loro idee sono riusciti a compiere diverse rivoluzioni.

Ma ci sono molti modi di rivoluzionare le cose e soprattutto di influenzare le masse. Spesso per essere un leader forte in un determinato ambito non è necessario compiere delle rivoluzioni, basta anche semplicemente riuscire a farsi seguire o creare un nuovo modo di pensiero.

Ma, quindi, quali sono le leadership più forti al giorno d’oggi fra i giovani?

Se vogliamo partire prima da un punto di vista politico e sociale, per restare in tema con la rivoluzione possiamo citare il movimento delle Sardine, nato nel 2019 dalla mente di Mattia Santori. Esso nasce a Bologna per contrastare il populismo e il sovranismo che caratterizzavano alcuni partiti della destra italiana.

A simboleggiare ancora di più il concetto di gruppo o movimento è stata proprio la scelta del nome “sardine”, esse infatti sono dei piccoli pesci che, indifesi, si muovono in gruppo con forza.

Le Sardine sono riuscite in poco tempo a farsi strada fra moltissimi giovani che hanno apprezzato e seguito le loro idee, segno di una forte leadership.

Un altro movimento sociale che ha avuto e ha, ancora, molta importanza fra i giovani è quello del Fridays for future.

Nasce nel 2015 da un gruppo indipendente di studenti che ha invitato i compagni di tutto il mondo a saltare un giorno di scuola per scioperare e manifestare per i cambiamenti climatici.

La leader di questo movimento è però, ovviamente, Greta Thunberg, attivista svedese affetta dalla sindrome di Asperger che è riuscita, nonostante le difficoltà, ad ispirare sempre più proteste e scioperi in tutto il mondo creando quello che oggi è identificato come “effetto Greta”. Ha iniziato a protestare nel 2018 non andando a scuola fino alle elezioni legislative. È rimasta seduta per giorni davanti al Parlamento svedese.

A distanza di quattro anni la leadership di Greta è ancora estremamente forte fra i giovani di tutto il mondo.

E nel sociale?

Da un punto di vista social è quasi dispersivo parlare di una sola leadership data la fortissima mole di persone presenti che ogni giorno condividono le proprie idee.

Se vogliamo parlare di una leadership importante in Italia, però, non possiamo non citare Chiara Ferragni, imprenditrice digitale che è riuscita da sola a creare un impero sia sui social che nella vita reale, dando vita anche a un marchio di vestiti.

Lei è seguitissima sia per tutto ciò che concerne la moda (è infatti in grado di influenzare le masse semplicemente postando una foto) sia per quanto concerne la sua vita privata sempre in mostra sui social.

Non manca mai anche di dire la sua su temi attuali di politica e diritti e considerando il grande seguito che ha è sempre molto ascoltata.

Cultura di massa

Da un punto letterario possiamo citare uno dei personaggi più controversi degli ultimi anni ma che sicuramente ha dato origine a un mondo fantastico che ancora appassiona ed entusiasma milioni di giovani e non: J.K Rowling.

Per quanto criticata per le sue idee, non si può negare che con la scrittura di Harry Potter abbia dato origine a un movimento non da poco.

Harry Potter viene ormai definito un classico della letteratura e lei con esso ha creato un intero universo che difficilmente smetterà di esistere considerando che si continuano a riprodurre videogiochi e film sempre inerenti a quel mondo.

Da un punto di vista scientifico invece è quasi impossibile non citare Piero Angela.

Nel 1981 ha creato il celebre programma Super Quark avvicinando moltissimi giovani alla scienza. Per anni, i ragazzi tornati a casa da scuola attendevano l’inizio del programma per poter imparare cose nuove.

Ha continuato a fare divulgazione scientifica per oltre 50 anni avvicinando giovani di tutte le generazioni, nessuno escluso.

Queste sono solo alcune delle massime leadership che hanno influenzato i giovani di tutto il mondo a dimostrazione che i ragazzi, seguono sì le mode ma questo non significa che essi non siano in grado di pensare con la loro testa.

Le generazioni di oggi sono, infatti, molto partecipi alla vita attuale su molti fronti, dall’arte alla politica e proprio attraverso i social non mancano certo di farsi conoscere esponendo le loro idee. Non vogliono restare in silenzio e trovano sempre nuovi modi per esprimere la propria opinione, spesso anche discordante con quella di parenti, amici o adulti. E crediamo allora che questa generazione Z, per quanto controversa, porterà allo sviluppo di molte altre nuove idee rivoluzionarie, tutte da scoprire.

A cura di Elena Massaro