Premio Sette Colli: appuntamento il 14 marzo al Campidoglio

Il 14 marzo torna il Premio Sette Colli. Appuntamento al Campidoglio con la prestigiosa manifestazione organizzata da Fabrizio Pacifici e giunta alla 15° edizione.

Il Premio “Sette Colli” è una manifestazione che si ripete alla vigilia del derby capitolino Roma-Lazio, organizzata da Fabrizio Pacifici, nell’occasione si assegneranno riconoscimenti speciali a personaggi dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo, legati in qualche modo a Roma ed alla Roma. Tra l’altro in nome della sportività, dell’amicizia e del Fair Play è stato istituito anche un premio “Roma&Lazio”, che viene consegnato ad un tifoso laziale eccellente.

La 15° edizione si svolgerà martedì 14 marzo 2023 al Campidoglio (Sala della Protomoteca), ore 16.

L’evento

Tra primi nomi trapelati dall’organizzazione a cui è stato riconosciuto il prestigiosi riconoscimento: gli attori Ninetto Davoli, Enzo Salvi, Massimo Wertmuller, la cantante Silvia Salemi, lo youtuber e family influencer Stefano Pollari (che sarà accompagnato da sua figlia Ilary), lo speaker dello Stadio Olimpico dell’AS Roma Matteo Vespasiani, Paolo Alberto Faccini autore del primo gol della stagione del secondo scudetto giallorosso, il giornalista ed editore Michel Emi Maritato, il cantautore Andrea Del Monte, il Maestro Chef Bruno Brunori, e Angelo Adamo Gregucci, bandiera della squadra biancoceleste.

Nel corso dell’evento, che sarà aperto da un quintetto di fiati della Banda dell’Esercito Italiano, sarà presentato in anteprima il nuovo libro di Susanna Marcellini e Massimo Paravani “L’Anno Magico”.

Promotore di questa iniziativa l’On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario d’Aula dell’Assemblea Capitolina: “Anche quest’anno il Premio Sette Colli, giunto al 15° appuntamento, grazie al prezioso impegno di Fabrizio Pacifici, si dimostra un faro acceso a illuminare la bellezza, la storia e il prestigio di Roma. Una fama che si distende sopra e intorno ai suoi sette Colli, alimentata ogni giorno dalle molteplici attività di chi contribuisce con il lavoro, nell’arte, nella cultura, nello sport, in politica, alla vita sociale e culturale dell’intera comunità cittadina. Valorizzare il merito, le capacità e l’eccellenza con un premio non è soltanto un momento di festa, ma un atto importante, l’esempio che promuove un sistema di valori che deve essere veicolato anche nelle scuole, eredità culturale per le future generazioni”.