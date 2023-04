Il servizio civile: un’eccellenza made in Italy

Tra le opportunità italiane rivolte ai giovani spicca il Servizio Civile, eccellenza del nostro paese. Un’importante occasione di formazione professionale ma anche un’opportunità di crescita personale.

Per raccontare al meglio l’Italia basta partire dalle sue eccellenze, andando alla scoperta di curiosità che rendono il nostro paese unico. Tra queste spicca il Servizio Civile, una proposta tutta italiana che si propone di dare ai giovani l’opportunità di crescere a livello personale e professionale.

Sebbene in alcuni paesi europei un servizio volontario come alternativa alla leva obbligatoria sia previsto, seppur in forme diverse, quella italiana resta un’eccellenza senza paragoni. Nonostante esistano progetti europei che rappresentano una grande opportunità per i giovani, a livello europeo non esiste infatti un Servizio Civile analogo a quello italiano.

Il Servizio Civile Universale

Il Servizio Civile Universale è una forma di volontariato che permette ai giovani di cimentarsi in attività solidali in vari settori di intervento, impegnandoli in progetti sia in Italia che all’estero.

Nato nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, dopo aver subito non poche variazioni nel corso degli anni, ad oggi rappresenta una grande risorsa a cui possono accedere i giovani italiani.

Lo Stato italiano offre infatti ai ragazzi di età tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno di servizio volontario con progetti che spaziano dall’educazione alla pace tra i popoli fino alla promozione della non violenza attraverso azioni per la comunità e il territorio. Si tratta di una scelta che nasce dalla voglia di dedicarsi agli altri, per un periodo variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Un’occasione per crescere confrontandosi, per conoscere, capire, condividere.

Valorizzare l’eccellenza italiana

Partecipare a un anno di servizio civile significa vivere un’esperienza unica e, spesso, invidiabile dal resto dell’Europa.

L’opportunità di poter svolgere un periodo di volontariato all’estero permette infatti non solo di fare esperienze che potrebbero tornare utili a livello lavorativo futuro, ma anche di consolidare legami con nuove persone e aprire la mente a realtà inaspettate. I giovani volontari si rendono in questo modo protagonisti di un cambiamento per sé e per la comunità, attraverso lo svolgimento di attività solidali e non violente. Si tratta di un ‘occasione per trasformare le passioni in azioni e diventare un cittadino attivo e consapevole dei bisogni della società in cui viviamo.

La possibilità di svolgere il servizio civile non solo in Italia permette inoltre ai ragazzi di esportare la cultura del nostro Paese fuori dai confini nazionali. Il loro impegno concreto e coinvolgente si trasforma così anche in un aiuto utile per la nazione.

Una proposta made in Italy che era stata pensata in una prima fase per gli obiettori di coscienza. Oggi è molto di più, un programma prezioso di opportunità aperto a tutti i giovani. Per alcuni un’opportunità di formazione professionale, per altri un momento di crescita personale vissuto in un periodo cruciale e di riflessione riguardo cosa si vorrebbe fare nella vita.