Grande seguito e ospiti d’eccezione per I Lunatici, programma cult di Rai Radio2, che vince il quarto Microfono d’oro consecutivo.

Quarto microfono d’oro consecutivo per “I Lunatici” Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Il format cult di Rai Radio2 (e Rai 2) che va in onda ogni notte dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, che nel 2019, alla prima edizione, vinse il prestigiosissimo premio Biagio Agnes, che fa ascolti, tendenza e notizia.

Seguitissimo da nottambuli, lavoratori notturni e persone che amano tirare tardi, “I Lunatici” (con buoni risultati di share anche nella parentesi televisiva, con picchi oltre il 6%), fanno del rapporto con il pubblico il loro segreto. Amatissimi dalla gente, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ricevono ogni notte centinaia di telefonate e messaggi, perché danno voce al Paese reale, con i suoi problemi e le sue emozioni.

Ascoltandoli si può ridere o riflettere, e nel loro pubblico si può trovare chiunque, dal ragazzo che prepara gli esami di maturità alla signora centenaria. Seguitissimi anche sui social (con un gruppo Facebook da quasi 90.000 persone), I Lunatici vanno ogni notte in tendenza su Twitter, con migliaia di cinguettii che vengono letti in diretta e in tempo reale.

Il format

Il programma fa tendenza ma anche notizia. Perché i protagonisti assoluti sono gli ascoltatori, ma diversi vip si confidano in chiacchierate notturne che fanno scalpore e che vengono riprese nella giornata successiva dalle maggiori testate giornalistiche italiane. Solo nell’ultimo periodo durante “I Lunatici” su Radio2 sono intervenute Francesca Neri, Sabrina Salerno e Franca Leosini, tanto per fare alcuni esempi, lasciandosi andare a confessioni che hanno fatto discutere stampa e social.

Un programma dunque che fa servizio pubblico, che ha su chi lo ascolta un effetto consolatorio e terapeutico, leggero ma non vacuo, che incarna al tempo stesso tradizione e innovazione della radio. Con le linee sempre aperte per le persone da casa e i social messi al servizio del prodotto, un format sempre in diretta, crossmediale, che fa riflettere e divertire. E che non a caso, dalle tristi e oscure notti di restrizioni e coprifuoco nell’era del Covid ad oggi, viene amato da un numero sempre maggiore di persone.