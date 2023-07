Hogwarts, quando l’atmosfera diventa personaggio

L’atmosfera è letteralmente “l’aria che si respira in un luogo”. E questo non vale solo per il mondo che ci circonda ma anche, ad esempio, per la cinematografia e la letteratura. Siamo partiti dalla saga di Harry Potter e dal ruolo, centrale, di Hogwarts: una scuola che è molto di più.

Spesso ci rendiamo conto, leggendo un libro, che l’atmosfera è talmente presente da diventar un personaggio stesso. E se l’atmosfera diventa così importante da assumere il ruolo di un personaggio, significa che l’autore è riuscito a creare in modo magistrale l’ambientazione dell’opera.

Utilizzando descrizioni vivide, dettagli sensoriali e un linguaggio evocativo, l’autore può infatti creare un’atmosfera palpabile in ogni aspetto della storia. L’atmosfera può evocare emozioni, stabilire tensione, calma e persino rispecchiare le lotte o i conflitti interiori dei personaggi.

In quali contesti l’atmosfera diventa “personaggio”?

In un romanzo gotico l’atmosfera cupa e opprimente di un’antica dimora può incarnare i sentimenti di isolamento e paura vissuti dal protagonista. In un altro scenario come quello di un romanzo post-apocalittico potrebbe presentare un paesaggio desolato e arido. Questo rispecchia la disperazione della situazione dei personaggi.

Quando l’atmosfera diventa un personaggio a se stante acquisisce un tale impatto sulla storia da svolgere un ruolo cruciale nel modellare l’arco narrativo. Il lettore si immerge nel mondo e ne sente la presenza, quasi fosse un personaggio reale con intenzioni e motivazioni.

Hogwarts: scuola di magia e stregoneria

Un modello ancora più lampante dei due esempi prima citati è quello di Hogwarts: la scuola di magia e stregoneria creata di J.K Rowling che fa da sfondo alle avventure di Harry Potter. La saga è davvero un ottimo esempio di un’ambientazione così vivida da poter essere considerata un personaggio vero e proprio. Hogwarts è molto più di una semplice scuola: diventa una figura centrale nella storia, influenzando la trama, i personaggi e l’atmosfera generale.

In tutta la serie la Rowling dà meticolosamente vita a Hogwarts attraverso descrizioni dettagliate e una narrazione coinvolgente. L’autrice propone una descrizione così dettagliata che essa non è più solo un’ambientazione ma si trasforma in parte integrante della storia. Dal maestoso castello di Hogwarts alle scale mobili, i magici ritratti in movimento e le accoglienti sale comuni, ogni aspetto di Hogwarts è intriso della propria personalità.

I valori e i temi di Hogwarts

Hogwarts gioca un ruolo fondamentale nel plasmare la narrazione e influenzare i personaggi. Diventa un luogo di speranza, di certezze e incertezze. La presenza della scuola si fa sentire inoltre nella vita quotidiana dei personaggi, dal frequentare le lezioni e interagire con i professori alla partecipazione alle partite di Quidditch fino all’esplorazione di corridoi nascosti.

Inoltre incarna vari temi e valori che si allineano con la storia generale. Rappresenta infatti il potere dell’educazione, dell’amicizia e della lotta contro il male. Il sistema delle “case” aggiunge poi ulteriore profondità al carattere della scuola, conferendo ad ogni casa tratti e qualità distinti.

Con il progredire della saga, Hogwarts si trova ad essere sempre più coinvolta nei conflitti tra il bene e il male. La Battaglia di Hogwarts in “Harry Potter e i Doni della Morte” è infatti un momento determinante in cui la scuola assume un ruolo attivo, diventando proprio un campo di battaglia e un punto di raccolta per i personaggi.

Per concludere…

Hogwarts trascende il suo status di semplice atmosfera e si trasforma, come dicevamo, in un personaggio all’interno della serie di Harry Potter. La sua personalità distinta, l’influenza sulla storia e sui personaggi e l’incarnazione di temi e valori ne fanno un elemento vibrante ed essenziale della narrazione. I lettori si sentono, in questo modo, a vivere un profondo legame oltre che con la storia anche con Hogwarts, un’entità viva e che respira.

Naturalmente questo non è l’unico esempio lampante di atmosfera che diventa personaggio e se ne potrebbero citare ancora molti. Conoscete la Parigi che fa da sfondo ai romanzi di Georges Simenon? Qui la città è sempre presente in tutte le sue più piccole sfaccettature dal clima, ai monumenti al cibo sempre molto ricorrente nei suoi racconti.

Quindi, come abbiamo visto, l’atmosfera può diventare personaggio ma sta tutto nella bravura di chi scrive renderla tale.

A cura di Elena Massaro