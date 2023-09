Carlo Verdone a Rai Radio2: “Il politicamente corretto? Una sciagura”

Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma “Non è un Paese per Giovani”, condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00.

Il popolare attore e regista romano è tornato a parlare del politicamente corretto: “E’ una sciagura. Tutti siamo d’accordo sul fatto che ci debbano essere altri personaggi di culture diverse in un film, dobbiamo dare ruoli a culture diverse, asiatiche, africane, neri, è giustissimo. Però attenzione, quando si parla di cancel culture e si dice di abbattere una statua perché pornografica dobbiamo stare attenti. Qui siamo arrivati al punto di dire che la Divina Commedia è pornografia. Che Biancaneve non può essere così bianca perché dà fastidio ai neri. Ma chi l’ha detto questo? Qui siamo alla follia più totale. Stiamo andando nella direzione sbagliata, anche chi scrive spesso va in difficoltà perché pensa che alcune cose non si possano dire. Pensate a ‘Gallo cedrone’ o a ‘Compagni di scuola’, oggi cosa mi avrebbero detto? Stiamo andando verso una direzione che ci porterà a un impoverimento anche nella creatività enorme”.