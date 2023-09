Da sempre impegnato nel sociale, il cantautore Diodato a “Radio2 Social Club” (Rai Radio2) ha parlato del suo tour e della tappa a Lampedusa. Un’esibizione importante per lui per provare a portare un abbraccio anche attraverso la sua musica.

Diodato è stato stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma ‘Radio2 Social Club’, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12.00. Il cantautore ha parlato del suo ultimo tour: “Ho fatto due concerti anche in Cina. E’ stato incredibile. C’erano anche dei ragazzi cinesi che si erano preparati e cantavano le mie canzoni. E’ stato bellissimo, ho scoperto anche una Cina che non conoscevo. Il tour è partito da Taranto e si chiuderà all’alba dell’otto ottobre a Taranto”.

La sua città d’origine ha un ruolo importante per Diodato, che ha da sempre cercato di mantenere accesi i riflettori sulla questione dell’Ilva, chiedendo azioni concrete sulla tutela della salute e dell’ambiente. Non a caso ha ricoperto negli anni il ruolo di Direttore Artistico dell’ “Uno maggio” di Taranto, al fianco del comitato dei cittadini e dei lavoratori “Liberi e pensanti”. Il concerto, nato nel giorno della festa dei lavoratori, ha l’obiettivo di denunciare difficoltà e situazioni irrisolte, condividendo messaggi e valori grazie al potere unificatore della musica.

Dopo aver riempito lo studio di Radio2 Social Club con la sua musica Diodato ha poi aggiunto, guardando all’attualità: “La penultima data del tour sarà a Lampedusa. Mi sono chiesto se in qualche modo potesse essere il momento giusto per andare a suonare in un luogo che sta attraversando un momento molto difficile. Mi sono risposto di sì, mi piacerebbe arrivare per la prima volta a Lampedusa, dove non sono mai stato, e provare a portare con la musica un abbraccio. Sarà un grande onore per me”.