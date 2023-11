CROFFI 2023: Valeria Marini taglia il nastro, premi a Yvonne Sciò e Moccia

Il CROFFI (Castelli Romani Film Festival Internazionale) giunge alla settima edizione con appuntamenti a Frascati, Ariccia e Lanuvio. Il 3, 4, 5, 10 e 11 novembre i Castelli Romani tornano protagonisti del cinema.

La kermesse, ideata e prodotta dalla Fondazione Punto e Virgola, in collaborazione con i Comuni di Frascati, Ariccia e Lanuvio, presenta 11 film in concorso e 62 cortometraggi in nominations che si contenderanno il Premio di Miglior Short Film.

Il programma si presenta ancora più ricco e coinvolgente: il Festival aprirà il 3 novembre al cinema Politeama di Frascati, con “Addio al Nubilato 2” di Francesco Apolloni (protagoniste Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini, Jun Ichikava, Enula), e a seguire il film francese “Follia” di Charles Guérin Surville con Nicola Nocella.

Mentre il 4 Novembre saranno proiettati: “Mamma qui comando io” di Federico Moccia (con Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Simone Montedoro), “Prima di andare via”, di Massimo Cappelli (con Jenny De Nucci, Marina Suma, Mirko Frezza, Pino Quartullo, Tiziana Foschi) e “Elohim” di Paolo Vegliò con Yassmin Pucci. Inoltre nel corso della serata sarà ricordato il Sen. Bruno Astorre con la presenza di amici e colleghi e la consegna di un premio a lui intitolato. Tra le tante presenze confermate quella di Valeria Marini, Yvonne Sciò, Federico Moccia. Pino Quartullo, Massimo Cappelli.

Tanta è l’attesa per la giornata del 5 novembre. In questa data sono infatti in programma a Frascati: “Billie’s Magic World” diretto da Francesco Cinquemani (con Alec Baldwin, William Baldwin e Valeria Marini) e una “Una preghiera per Giuda” di Massimo Paolucci (con Denny Trejo, Emilio Franchini, Bruno Bilotta, Jane Alexander, Francesca Rettondini) mentre a Lanuvio al Teatro Comunale si svolgerà dalle ore 17 una giornata dedicata alla visione dei cortometraggi in concorso con l’assegnazione di alcuni premi speciali e la presenza degli attori protagonisti, tra gli altri Daniela Poggi, Anna Safroncik, Gaia Zucchi, gran finale con l’incontro del pubblico con l’attore Ninetto Davoli.

Il 10 novembre nel prestigioso Palazzo Ghigi di Ariccia saranno proiettati: il film bulgaro “Gioco di fiducia di Martin Makariev e “La Caccia” di Marco Bocci (con Laura Chiatti, Filippo Negro, Paolo Sermonti, Peppino Mazzotta).

Gran finale l’11 novembre, sempre a Palazzo Chigi, con la programmazione dei film “L’Uomo che disegnò Dio” di Franco Nero (con Franco Nero, Massimo Ranieri, Stefania Rocca, Kevin Spacey, Faye Dunaway) e “Lo Sposo indeciso” di Giorgio Amato (con Ornella Muti, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Morena Gentile, Jenny De Nucci, Giulia Elettra Gorietti). A seguire serata di gala e premiazione presentata dall’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia, momento clou della serata il Premio alla Carriera a due grandissimi del Cinema Italiano: Ornella Muti e Ninetto Davoli, che è anche il presidente onorario della giuria, quest’anno composta da Isabel Russinova, Saverio Vallone, Giancarlo Scarchilli, Marcello Foti, Alessandro Pondi, Janet De Nardis, Anna Ferrajoli Revel, Gianni Ippoliti, Roberto Ciufoli e Franco Mariotti.

La Madrina della manifestazione è l’affascinante Milena Miconi. La presidenza del Festival è stata affidata a Massimiliano Fasoli, quella artistica per il quinto anno consecutivo ad Antonio Flamini, l’ufficio stampa a Fabrizio Pacifici.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti ed il programma completo si può visionare sul sito.

Sul canale streaming dedicato “CROFFI live tv” è anche possibile guardare e votare i corti in concorso (da pc, notebook, ipad, smartphone e smart tv, seguendo le istruzioni presenti sul sito CROFFI).