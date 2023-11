Chandler Bing, l’amico al quale non eravamo pronti a dire addio

Dopo la terribile e misteriosa morte di Matthew Perry, attore che ha interpretato il celebre Chandler Bing di Friends, si aprono dibattiti, ricordi e infinite dediche al personaggio televisivo amato da diverse generazioni per il suo sarcasmo e le sue fragilità.

Una delle sit-com più amate dal pubblico internazionale è Friends, andata in onda la prima volta nel 1994, la storia di 6 amici che vivono a New York e passano le loro giornate insieme, tra risate, episodi divertenti e situazioni complicate, senza mai rompere quel vincolo di amicizia che li lega, nonostante tutti i cambiamenti che devono affrontare nel corso del tempo.

La serie tv Friends ha vissuto un ulteriore periodo d’oro con l’arrivo delle piattaforme streaming: una volta entrata a far parte del catalogo di Netflix e Prime Tv è diventata la serie preferita anche dalle generazioni più giovani.

Eppure se chiedessimo ai fan di tutto il mondo “qual è il tuo personaggio preferito?” molti risponderebbero senza esitazione “Chandler Bing!”

Perché tutta questa attenzione e affetto verso un personaggio tv? E quanto l’immagine di Chandler e degli altri 5 amici newyorkesi ha condizionato il nostro ideale di “amicizia”?

La risposta è semplice: i personaggi erano talmente tanto caratterizzati, con i loro punti di forza e debolezza, che era pressoché impossibile non immedesimarsi in loro e nelle loro storie.

Anzi, era molto facile per noi accostare l’immagine di uno dei protagonisti della sit-com ad un amico o amica della nostra vita reale.

Ed è proprio questo ciò che è successo con Chandler Bing. Il suo personaggio ci ricorda un amico sempre pronto a rispondere con una battuta sarcastica, una persona che per paura o per eccessiva timidezza, si nasconde dietro l’ironia, quasi avesse il timore di perdere credibilità mostrando i suoi veri sentimenti. Quello che ci colpiva di questo personaggio era il suo continuo sentirsi fuori posto, persino quando riesce a conquistare Monica, altra protagonista della serie, non riesce a convincersi che quel rapporto così speciale lo meriti davvero.

La morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023 a Los Angeles, nella sua vasca idromassaggio, ha addolorato tutti i fan della serie tv e non solo. Tutti hanno pensato di aver perso un caro amico, colui che sapeva rovinare un momento perfetto con una altrettanto perfetta freddura.

Quali sono le caratteristiche in comune tra il personaggio di Chandler Bing e Matthew Perry?

L’ironia sicuramente. Lo stesso Matthew Perry nella reunion di tutto il cast avvenuta nel 2021, sosteneva di aver spesso rubato la scena ai suoi colleghi, improvvisando gag e battute pur di far scappare una risata ai telespettatori. “Ne avevo bisogno” così il talentuoso attore si giustificava di questa sua esuberanza.

Il sentirsi un outsider. Questo pensiero che accompagna tutto il percorso di Chandler nella storia di Friends è nella vita reale di Matthew Perry completamente esasperato. Lo stesso attore aveva confessato tempo fa di sentirsi quasi estraneo a tutta la fama che lo stava travolgendo perché negli anni in cui girava Friends era sempre sotto l’effetto di qualsiasi tipo di sostanza, dalla droga all’alcool, fino ad arrivare a farmaci e ansiolitici.

Proprio nel 2022 Matthew Perry pubblica la sua autobiografia “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” le cui prime righe recitano così: “I miei amici mi chiamano Matty. E a quest’ora dovrei essere morto”.

Leggere ora queste parole è sicuramente molto toccante e doloroso.

“La cosa terribile”, quello che non immaginavamo dietro il personaggio di Chandler Bing

Siamo abituati a pensare che una star che guadagna cifre stellari sia immune da sofferenza e dolore, eppure Matthew Perry è la dimostrazione lampante che persino l’affetto di milioni di telespettatori (e il conseguente incasso da record per il proprio lavoro) non bastano a colmare una voragine interiore, un filo che si spezza e che non importa quante volte puoi ricucirlo, sarà sempre fragile e ammaccato.

Chandler riesce finalmente a credere di meritare la felicità: sposa la sua migliore amica Monica, crescerà con lei due figli adottivi e si trasferirà nella periferia di New York per condurre una vita più autentica e meno stressante, lontano (ma non troppo) dai suoi cari amici.

Matthew non ha mai pensato, invece, di meritarla quella felicità e sapeva benissimo che prima o poi giocare con la sua salute non avrebbe portato a nulla di buono.

Eppure la gratitudine non l’aveva mai abbandonata, basti pensare che nella sua autobiografia c’è posto per tutti i colleghi del cast di Friends a cui dedica dei sinceri ringraziamenti per gli anni vissuti assieme.

A David Schwimmer (interprete di Ross Geller): «Per essere rimasto con noi quando avrebbe potuto approfittare del momento più di tutti noi. Per aver deciso di restare e fare squadra, facendoci guadagnare un milione di dollari a settimana».

A Matt LeBlanc (interprete di Joey Trebbiani): «Ha saputo trasformare un personaggio di riserva nel più divertente della serie».

A Courteney Cox (interprete di Monica Geller): «Per aver fatto credere agli Stati Uniti che una donna stupenda come lei potesse sposare uno come me».

A Lisa Kudrow (interprete di Phoebe Buffay): «Nessuna donna al mondo sa farmi ridere quanto lei».

A Jennifer Aniston (interprete di Rachel Green): «Perché con Friends mi ha dato la possibilità di guardare il suo viso ogni giorno».

A questo punto anche noi ci sentiamo in dovere di ringraziare te Matthew Perry, per averci regalato un personaggio così vero e onesto, capace di farci sbellicare dalle risate ma anche di farci riflettere a fondo sulle fragilità, le inquietudini e le paure che caratterizzano la natura umana.