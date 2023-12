Servizio Civile Universale, immagini e opinioni di un’esperienza formativa

Il servizio civile universale visto attraverso gli occhi delle persone vicine a chi intraprende questo percorso.

Il servizio civile volontario o anche chiamato servizio civile universale si configura nella scelta di un giovane cittadino di età compresa tra i 18 e i 30 di dedicare alcuni mesi della propria vita al volontariato. Il volontario accetta di impegnarsi in progetti che promuovo la solidarietà, i diritti del prossimo e l’empowerment, attraverso i quali avrà la possibilità di svolgere attività che possono arricchire le proprie skills personali e professionali. Il servizio civile può essere svolto in Italia ma c’è la possibilità anche di svolgere delle attività in altri paesi europei e extraeuropei, rendendo l’esperienza ancora più performativa e formativa.

Le motivazioni che spingono i candidati a partecipare al programma

La decisione di partecipare al servizio civile universale da parte dei candidati può avere alla sua radice diverse motivazioni. Nella gran parte dei casi viene da un’esigenza personale di volersi mettere al servizio della comunità di cui si fa parte. La scelta può anche dipendere da una volontà di impiegare il proprio tempo libero per accrescere competenze in settori diversi da quello in cui si studia o lavora. Quando è svolto all’estero, la decisione è strettamente collegata alla volontà di conoscere nuovi luoghi. Il programma offre la possibilità immergersi totalmente nella cultura e nelle abitudini di società totalmente diverse da quella di origine. In questa ottica formativa, il servizio diviene un trampolino di lancio verso nuove sfide, che possono anche essere l’inizio di nuovi percorsi di vita.

Come dall’esterno è precipito il Servizio Civile Universale

Le persone vicine ai volontari spesso accolgono la scelta di quest’ultimi con sorpresa. Questo dipende dal fatto che nella società occidentale si da molto valore allo scorrere del tempo. I giovani sono impegnati in una costante corsa contro il tempo, per laurearsi o trovare lavoro. Per questo l’idea di impiegare un anno intero nel volontariato può risultare un’eccessiva privazione. Tuttavia vista da un’ottica di crescita personale, il servizio è un’occasione in cui approcciarsi in modo informale al mondo del lavoro. Infatti da la possibilità ai candidati di collaborare con associazioni o enti privi no-profit e di vedere da vicino il mondo della solidarietà e i processi che lo gestiscono. Nel caso del servizio civile svolto all’estero talvolta l’opinione di genitori e amici diviene ancor più importante nella decisione di partire per un anno. Soprattutto quando l’esperienza viene svolta in paesi extra-europei.

L’apporto che il Servizio Civile può dare ai volontari

Perché intraprendere quindi un percorso di questo genere? Che sia in Italia o all’estero, essere un volontario può essere un occasione più unica che rara. Se svolto in Italia in alcuni casi diviene un’esperienza potenzialmente spendibile nel mondo del lavoro. Se svolto all’estero, permette invece di trascorrere un anno in un luogo dai tratti “complicati” come il Sud Africa o l’America Latina. Infatti far parte di un programma nazionale come il servizio civile offre maggiori garanzie rispetto ad altri programmi di volontariato svolti in forma privata.

L’opinione comune sul progetto

E’ difficile dunque definire un senso comune su quella che è l’opinione di chi non svolge il servizio civile, e che ne viene a conoscenza grazie alla partecipazione di amici e parenti, ma sicuramente le remore possono essere nettamente superate se si pensa ai benefici tangibili che questa occasione può dare alla persona che la vive ma anche alle associazioni ospitati, in un duplice e vicendevole scambio di sapere e esperienze di vita. Il volontariato, infatti, può dare molto nella formazione di un giovane cittadino. Permette di crescere e imparare ma anche di relazionarsi con altre realtà. I giovani che decidono di partecipare sono sempre più, pertanto lo stato italiano incrementa ogni anno i posti disponibili a bando, nel 2023 ad esempio sono stati 71.550.

Numeri importanti, per costruire il proprio futuro partendo da esperienza e competenza.

A cura di Paola Martinelli