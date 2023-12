Manca poco alla decima edizione di Cinecibo, il Festival del Cinema Gastronomico ideato e diretto da Donato Ciociola che valorizza il Made in Italy agroalimentare grazie a competizioni tra opere audiovisive.

Valorizzare il cibo Made in Italy e l’aspetto cinematografico è l’obiettivo di Cinecibo, giunto quest’anno al traguardo della decima edizione.

L’evento si terrà al TH Roma Carpegna Palace e prenderà il via mercoledì 6 dicembre con la proiezione dei cortometraggi e documentari in concorso davanti ad una giuria di esperti di settore e di giovani studenti della scuola Cine-Tv Roberto Rossellini e degli istituti alberghiero Pellegrino Artusi, Palombara Sabina e Vincenzo Gioberti.

Seguiranno focus tematici su cinema, sport e alimentazione, moderati dalla giornalista Angelica Amodei con il direttore TG5 Gusto Gioacchino Bonsignore. Cinecibo vedrà inoltre la partecipazione di registi, come Stefano Reali, attori, come Alessio Vassallo, e campioni dello sport, come Stefano Pantano.

Il programma proseguirà il giorno successivo con sfide culinarie tra attori per concludersi venerdì 8 dicembre con la serata di gala, condotta dalle giornaliste Rai Laura e Silvia Squizzato, e la consegna dei CineciboAwards ad attori, registi, sceneggiatori, produttori e altre personalità del mondo dello spettacolo.

I volti noti

Tra i premiati dai Manetti Bros, presidenti onorari del festival, ci saranno anche quest’anno nomi importanti. Massimiliano Bruno, Antonia Liskova, Ninni Bruschetta, Giulio Scarpati, Paolo Calabresi per dirne alcuni. E, ancora, Eleonora Giorgi, Debora Caprioglio, Alessandro Tersigni, Rossella Brescia, Andrea Delogu. Non mancheranno le sorprese, con nomi e volti che saranno svelati solo all’ultimo momento.

Seguirà la consegna degli Italian Food News Award 2023 ad aziende, persone e prodotti eccellenti del settore agroalimentare italiano, tra i quali gli chef Alessandro Cerciello e Fabio Campoli.

Questa edizione del decennale è stata realizzata con la collaborazione di A.O.A., Terra Orti, Cinecittà Si mostra, La Zizzona di Battipaglia, TH Roma Carpegna Palace e Inteli Comunicazione. Ufficio Stampa Fabrizio Pacifici.