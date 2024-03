Sette Colli, torna al Campidoglio il premio allo sport della Capitale

Premio Sette Colli: appuntamento il 4 aprile con la manifestazione che assegna riconoscimenti a personaggi del territorio romano tra sport, spettacolo e non solo.

Torna, alla vigilia del derby Roma-Lazio di serie A, il Premio Sette Colli. La manifestazione, organizzata da Fabrizio Pacifici e promossa dall’On. Fabrizio Santori, è arrivata alla sedicesima edizione. Appuntamento il prossimo 4 Aprile in Campidoglio (Sala Laudato Sì), ore 17, per assegnare riconoscimenti speciali a personaggi dello sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo, legati in qualche modo a Roma ed alla Roma.

In nome della sportività e dell’amicizia saranno inoltre consegnati anche riconoscimenti all’insegna del Fair Play a dei tifosi laziali eccellenti.

Prestigiosi i premiati di questa nuova edizione, tra gli altri: gli attori Maurizio Mattioli, Rodolfo Corsato, Fabrizio Di Renzo, Pino Quartullo e Antonio Giuliani, l’attrice Antonella Salvucci, le bandiere giallorosse Antonio Tempestilli e Alberto Batistoni. E, ancora, il cantante Stefano Borgia, il pugile Vincenzo Nardiello, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, il fotografo Gino Mancini, l’autore Federico Palmaroli (Osho), l’imprenditore Mauro Atturo, l’Ambasciatore UNHRC per i diritti umani ed Esperto di Comunicazione Integrata Gennaro Ruggiero, il Presidente Nazionale di OPES Juri Morico e la storica azienda Latte Sano che festeggia i 75 anni di attività.

“Sport, imprenditoria, spettacolo: il Premio Sette Colli è un riconoscimento prestigioso ed un appuntamento imperdibile che sono onorato di accogliere qui in Campidoglio, e che celebriamo come da tradizione alla vigilia del derby capitolino. Scelte di altissimo livello per sottolineare ancora una volta i grandi e nobili valori dello sport che da sempre promuovono amicizia, collaborazione, e positiva crescita a livello sociale e culturale. Grazie come sempre al giornalista Fabrizio Pacifici promotore e organizzatore di uno degli eventi più attesi della stagione”. Queste le parole di Fabrizio Santori, consigliere segretario dell’Assemblea Capitolina.