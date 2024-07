Torna il Microfono d’Oro, la consegna dei premi in Campidoglio

Appuntamento il 4 luglio con la nuova edizione del Microfono d’Oro. In Campidoglio, dalle ore 17, sarà premiato il mondo della radiofonia.

Si svolgerà giovedì 4 Luglio 2024, alle ore 17, la 14esima edizione del Premio “Microfono d’Oro”, evento dedicato al mondo della radiofonia organizzato da Fabrizio Pacifici.La kermesse, diventata ormai un appuntamento immancabile nella Capitale, premierà anche quest’anno le trasmissioni radiofoniche più popolari e più seguite, grazie ad una giuria di qualità ed esperti del settore. Nel corso della serata saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali.

La kermesse è promossa dall’On. Fabrizio Santori, Segretario d’Aula Assemblea Capitolina.“Nell’anno che celebra il centenario dalla prima trasmissione radiofonica in Italia, ancora più importante diventa questa edizione di “Microfono d’Oro’, l’ormai famoso evento definito l’ ‘Oscar’ della radio, senza dimenticare chi lavora dietro le quinte, coloro grazie ai quali la radio ha saputo adattarsi e rimanere vivace e fondamentale nel quotidiano di tutti senza che si sia mai avverata la nefasta predizione di chi era convinto che la tv la avrebbe soppiantata.

Se non è andata così e se tutte le premesse ci autorizzano a confidare che i due mass-media continueranno la loro strada uno accanto all’altro, lo dobbiamo al gran lavoro di installatori, tecnici del suono, ai montatori come ai registi, ai progettisti di contenuti, ai tecnici sviluppatori di sempre nuove tecnologie, ai web designer come agli amministrativi e a chi si occupa dei settori commerciali e promozionali. Un mondo che mette al mondo il mondo, quello più manifesto fatto di talenti di cui certo non manchiamo, presentatori e editori, di professionisti capaci, di giovani che nonostante la molteplicità degli odierni mezzi di comunicazione scelgono la radio. Proprio per questo capacità e merito devono essere premiati e incoraggiati per continuare a perseguire l’eccellenza.

Arte, spettacolo, musica, scienza, informazione, intrattenimento e cultura, senza dimenticare la diffusione di comunicazioni e avvisi per la sicurezza pubblica. E la radio centenaria è dunque più giovane e moderna degli altri canali di comunicazione, perché mentre si ascolta si può fare altro, nel lavoro come nel tempo libero, e nella sua portata sociale e culturale, di educazione e confronto, si diffonde più di altri strumenti dai bambini ai grandi anziani. Un secolo, appunto, dalle feste alle tragedie, dalle musiche dal mondo intero agli accenti variegati di storie risonanti dai quattro estremi confini della Penisola”.

I Vincitori

Informazione: Incroci – Rai Isoradio. Myriam Fecchi

News: Due come noi – Radio Monte Carlo. Rosaria Renna, Filippo Firli

Attualità: Protagonisti – RTL 102.5. Francesco Fredella, Francesco Taranto, Antonio Sica

DAB: Buongiorno Radio Kids – Rai Radio Kids. Arianna Ciampoli, Marco Di Buono, Pupazzo DJ

DAB: Close Friends – No Name Rai. Federica Longo

Cultura: Igorà, tutti in piazza – Rai Radio 1. Igor Righetti

Musica: Crossover, La musica a 360 giri. Rai Isoradio. Alma Manera

Notte: I Lunatici, Rai Radio 2. Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio

Servizio: L’Italia che lavora, Rai Isoradio. Nancy Squitieri

Costume: Con le Sorelle d’Italia, RID 98.8. Karma B

Internazionale: Pamela viaggia in latin, Rai Isoradio. Pamela D’Amico

Ambiente: KM Zoom, Radio Libertà. Lorenzo Viviani, Antonino D’Anna

Politica: RID a confronto, RID 96.8. Alessandra Paparelli

Social: The Social One, Radio Roma Sound FM 90.0. Antonello Sforza, Eva Cruciani

Web: Terza Pagina Magazine. Alessandro Scarnecchia

Critica Televisiva: Un giorno speciale, Radio Radio, Francesco Vergovich, Marco Vittiglio

Intrattenimento: Gli Inascoltabili, Radio Roma Sound FM 90.0. Lucrezia Di Bona, Romina Caprera, Elisa Di Iorio, Alessio Di Francesco, Camilla Caprera, Stefano Faina, Francesca Tessitore, Massimo Ciccozzi, Nicola Caprera

Under 18: Bambinando Oasi Park, Radio Godot. Cristina Campagna, Andrea Striano

Sociale: Solo cose belle, Radio Mater. Giorgio Gibertini

Comedy Show: Fatti di risate, è tutta questione di chimica, Radio Cusano Campus. Annamaria Fittipaldi, Giuseppe Abramo

Emittente storica: La figlia del Dottore, Radio Popolare. Federico Esposito, Margherita Devalle

Roma: Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7. Mario Corsi, Jonathan Calò

Lazio: Non mollare mai, Radio Sei. Stefano Pantano

Attualità Sportiva: Ferrero, non solo sport, Radio Cusano Campus. Gianluca Scarlata, Massimo Ferrero

Approfondimento sportivo: Maracanà, TMW Radio. Marco Piccari, Stefano Impallomeni

Talk Sportivo: Radio Radio lo Sport, Radio Radio. Ilario Di Giovambattista

Motori: Te lo dice Litterio, motori e dolori, Radio Roma Sound FM 90.0. Giordano Litterio, Mattia Savini, Gabriele Ziantoni

Menzione Speciale: Andrea Del Monte

Produttore musicale: Gianni Testa

Album rivelazione: Vincenzo Capua