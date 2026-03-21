Myllennium Award: un’opportunità per i giovani

In un contesto in cui i giovani fanno sempre più fatica ad affermarsi, un premio può diventare un’opportunità per uscire dal buio del futuro. Fino al 4 maggio 2026 per i ragazzi dai 18 ai 30 anni è possibile candidarsi al Myllennium Award.

La condizione giovanile, com’è noto ormai da tempo, presenta importanti complessità, problematiche di difficile risoluzione, che senz’altro rendono difficoltosa la vita dei giovani che si affacciano alla vita adulta. In Italia, ad esempio, la percentuale dei Neet (Not in education, employment or training), è tra le più alte in Europa, siamo infatti secondi solo dopo la Romania, con numeri che si attestano al 15,2% tra i giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni. Da questi dati emerge sicuramente un quadro che delinea sfiducia, dettata da un’offerta di lavoro non soddisfacente in un Paese sempre più in difficoltà nell’offrire opportunità concrete.

Da non sottovalutare è inoltre la percezione del futuro come minaccia.

In un mondo sempre più incendiato dai fuochi della guerra, che in maniera inquietante si avvicina sempre di più ai nostri confini, guardare al futuro costituisce spesso un gettare l’occhio nella paura. Se si aggiunge al quadro anche la cosiddetta “ecoansia“, si può avere un’idea abbastanza completa della situazione. Infatti, il cambiamento climatico, che già ha provocato sensibili mutamenti – nonché numerosi disastri ambientali -, si unisce, insieme a quanto già detto, alla sensazione di vivere in un piano inclinato che inesorabilmente sembra condurci alla rovina.

Myllennium Award: il premio

Anche guardando a questo contesto, la Fondazione Raffaele Barletta ha ideato il Myllennium Award, giunto alla sua undicesima edizione. Il Myllennium Award è un premio italiano multidisciplinare per i giovani dai 18 ai 30 anni. I candidati potranno proporre un proprio lavoro nei seguenti campi: Startup, Imprenditoria sociale, Saggistica, Giornalismo, Digital Content, Opportunità di lavoro e formazione, Arte e Rigenerazione Urbana, Cinema, Musica e Dual Career, con premi concreti quali riconoscimenti in denaro, pubblicazioni, programmi di accelerazione, opportunità formative e professionali. In aggiunta la sezione ad honorem dedicata alle Arti e alle Maestranze.

Il Premio si suddivide in tre categorie: il Premio Categoria Saggistica, che premia i migliori saggi inediti su dei temi assegnati. I vincitori riceveranno un premio in denaro e la pubblicazione con Gangemi Editore.

Il Premio Categoria Graphic Novel By Round Robin Editrice, che premia giovani fumettisti e disegnatori che realizzeranno un graphic novel su un tema assegnato. I vincitori riceveranno un contratto di edizione e la relativa pubblicazione delle opere in un volume edito dalla casa editrice, diffuso attraverso i suoi canali distributivi.

Il Premio Categoria narrativa sportiva by Lab DFG, che premia il miglior racconto sportivo su un tema assegnato. Il vincitore riceverà un contratto di edizione e la pubblicazione in un volume edito dalla casa editrice, diffuso attraverso i suoi canali social.

Mettersi in gioco è possibile

Le candidature possono essere presentate entro il 4 maggio 2026 tramite il sito ufficiale del premio. La speranza è quella di dare un’opportunità concreta ai giovani di mettersi in gioco, creare con il loro ingegno qualcosa in grado di incidere nella società, e poter ricevere in cambio la giusta attenzione e un premio adeguato ai loro sforzi.

Bisogna superare la falsa concezione che vuole che tutti i giovani siano pigri, accidiosi, che – in una parola – non abbiano voglia di fare nulla. Forse, il non fare nulla è sintomo della carenza di opportunità, e non di negligenza da parte dei giovani. Ed è con questo spirito che la Fondazione Raffaele Barletta continua a proporre questo premio: un’occasione importante, un’opportunità di illuminare della luce che meritano i giovani italiani che mettono in gioco la loro creatività e la loro intelligenza.