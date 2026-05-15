Il 17 maggio, negli spazi di LABCOSTUME, il fashion e costume designer Emiliano Sicuro presenta una menswear capsule collection pensata come esperienza immersiva tra abito, corpo e presenza.

Negli spazi di LABCOSTUME a Roma, Emiliano Sicuro presenta HAERET / INHAERET, una menswear capsule collection inserita nel calendario eventi di Rome Fashion Path. L’appuntamento è fissato per il 17 maggio 2026 e nasce come un progetto in cui moda, costume e narrazione visiva si incontrano.

L’abito come traccia

HAERET / INHAERET parte da una capsule menswear, ma la porta dentro un’esperienza costruita in più atti. Il titolo viene dal latino e rimanda all’idea di qualcosa che aderisce, che resta impresso. Da qui nasce il centro del progetto: l’abito come traccia, come superficie capace di conservare una memoria, un passaggio, una presenza. La collezione si sviluppa in uno spazio mutevole, dove corpi, materia e memoria si sovrappongono. Ogni elemento trattiene un residuo, una tensione, qualcosa che continua a esistere anche dopo la sua scomparsa.

L’esperienza attraversa il confine tra visibile e invisibile e interroga ciò che resta impresso nel tempo e nei corpi. L’abito non viene trattato soltanto come capo da indossare, ma come elemento narrativo: qualcosa che entra in relazione con il corpo, con lo spazio e con la memoria. È proprio in questa direzione che il progetto si allontana dal formato più prevedibile della presentazione di una capsule collection, avvicinandosi a una dimensione più performativa e immersiva.

Un abito, in fondo, non è mai davvero neutro: prende forma su una presenza, ne accompagna i gesti, ne assorbe postura e movimento. Anche quando viene tolto, qualcosa rimane: una piega, un cedimento del tessuto, una memoria materiale.

La serata sarà divisa in cinque momenti: Apertura, Trasformazione, Sospensione, Soglia e Inhaeret. Ogni fase accompagnerà il pubblico in una diversa percezione del rapporto tra abito, corpo e ambiente. Non si tratta quindi soltanto di osservare dei capi, ma di attraversare uno spazio che cambia, insieme alla relazione tra chi guarda e ciò che viene mostrato.

A rendere coerente questa impostazione è anche il percorso di Emiliano Sicuro. Fashion e costume designer attivo tra moda, teatro e immaginario cinematografico, lavora sull’abito come elemento narrativo prima ancora che estetico. La sua ricerca esplora il rapporto tra corpo, identità e racconto visivo attraverso silhouette, costruzione sartoriale e sperimentazione sui materiali. Tra sensibilità contemporanea e suggestioni storiche, sviluppa capi e costumi pensati in dialogo con scena, luce e movimento. Il suo lavoro attraversa moda, performance e costume scenico, trasformando l’abito in uno strumento espressivo capace di generare presenza, atmosfera e identità visive.

LABCOSTUME, tra sartoria e formazione

In questa prospettiva, LABCOSTUME non è una sede scelta per caso. Fondato da Emiliano Sicuro nel 2006, nasce come sartoria teatrale ed è oggi anche scuola, laboratorio e luogo di trasmissione del mestiere. È uno spazio in cui il costume viene pensato come tecnica, ma anche come linguaggio: un punto di incontro tra ricerca storica, progettazione contemporanea e formazione delle nuove generazioni creative.

Anche l’accesso all’evento segue la logica del progetto. La partecipazione è su invito e la richiesta avviene attraverso un form disponibile sul sito di Emiliano Sicuro. Per accedere è necessario rispondere a tre domande e indicare la fascia oraria preferita. Le domande – “Un luogo può contenere una presenza che non si lascia spiegare?”, “Gli abiti custodiscono l’assenza di chi li ha indossati?”, “Ciò che non è più visibile è davvero scomparso?” – trasformano la registrazione in una prima soglia dell’esperienza.

È proprio questa sovrapposizione tra moda, costume e spazio a rendere l’evento interessante: HAERET / INHAERET non punta soltanto a mostrare una capsule collection, ma a costruire un contesto in cui l’abito possa essere letto come parte di una narrazione più ampia.

Una narrazione fatta di materia, corpo, memoria e presenza.