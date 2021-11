Le 5 regole per farsi il regalo perfetto

Una breve lista di consigli utili per regalarsi qualche coccola, il regalo perfetto di cui abbiamo bisogno con l’arrivo del freddo.

Si sa il mese di novembre, che piaccia o meno, porta con sé la fatidica aria natalizia. In televisione iniziano a proporci le prime pubblicità a tema e a sponsorizzare i più svariati prodotti, spacciati come il regalo perfetto da fare ai nostri cari. Anche nelle vetrine dei negozi cominciano a intravedersi le prime decorazioni: luci, colori e alberi addobbati. Insomma, tutti ai posti di partenza, perché sta iniziando il periodo della “corsa ai regali”!

Ma oggi con quest’articolo abbiamo voluto cambiare punto di vista. Il regalo perfetto lo facciamo a noi stessi, perciò ecco 5 brevi consigli per concederci il regalo di cui abbiamo bisogno.

IL REGALO PERFETTO E’…

1. Ascoltare se stessi

Il primo passo è fermarsi un attimo, liberare la mente da pensieri e impegni e concentrarsi un po’ su di sé. Troppo spesso ci troviamo a ignorare i nostri bisogni, per seguire la frenesia di tutto ciò che ci circonda. La vita ormai procede a ritmo sostenuto e in mezzo a questo caos ci si perde e ci si dimentica di quanto sia importante concedersi una pausa. In fondo, chi meglio di noi stessi può sapere ciò di cui necessitiamo?

Perciò stiamo ad ascoltare ciò che il nostro corpo ci suggerisce, perché ha tanto da dirci.

2. Riscoprire le proprie passioni

Tutti noi, chi più e chi meno, nel corso della nostra vita abbiamo sviluppato passioni e interessi. Alla domanda “Che cosa vuoi fare da grande?” abbiamo risposto nei modi più disparati: c’era chi voleva fare il calciatore, chi il poliziotto o il pompiere e chi l’astronauta. Da piccoli sognavamo di diventare tutto ciò che desideravamo, sospinti da un forte vento di passione. Un vento che purtroppo col tempo si è affievolito o ha smesso del tutto di soffiare.

Quello che vi suggeriamo allora di fare è ricercare ciò che da bambini ci faceva battere il cuore. Quei desideri messi da parte, tutti i sogni conservati nel primo cassetto del comò. E’ arrivato il momento di riprenderli in mano!

3. Cercare nuovi stimoli

Non è mai troppo tardi per scoprire nuovi desideri. A volte si pensa di non avere abbastanza tempo o di essere troppo grandi per dedicarsi a nuove passioni, che quindi vengono accantonate.

Ecco, per una volta cerchiamo di non farlo. Non ignoriamo gli stimoli che quotidianamente stuzzicano la nostra fantasia, ma lasciamoci ispirare da essi. Scopriremmo quanto possa essere piacevole tuffarsi “a bomba” in nuovi interessi, che potrebbero diventare nuove e intense passioni da coltivare quotidianamente.

4. Volersi bene

È difficile, se non addirittura impossibile, riuscire a trovare qualcosa di bello per sé se prima non ci mettiamo al primo posto. E con questo non vogliamo di certo incitare a un egoismo malsano, sia chiaro. Mettersi al primo posto significa riconoscere se stessi, con i propri pregi e difetti. Ma soprattutto significa accettarsi, il che non è sempre facile. Talvolta siamo ipercritici nei nostri confronti, analizziamo in continuazione le nostre imperfezioni e non ci concediamo di sbagliare. Ed è proprio qui che sta l’errore. Per una volta dobbiamo essere indulgenti con noi stessi. Credere nelle nostre capacità e possibilità, significa comprendere ciò che siamo in grado di offrire al mondo.