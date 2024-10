Mamoiada: viaggia responsabilmente in Sardegna -autunno edition

Immergiti nelle tradizioni sarde! Con “Autunno in Barbagia” un viaggio responsabile per esplorare Mamoiada al fresco di novembre.

Chi è il turista? Cappello, occhiali da sole, camicia a fiori, bermuda e infradito… Qualche anno fa anche una fotocamera digitale al collo.

Questa è forse una caricatura, ma anche il simbolo di un consumismo sfrenato, al punto da rendere prodotto – qualcosa da comprare e di cui godere usufruendone in tutta fretta – persino un luogo. Non è tanto lo stereotipo a farci però interrogare, quanto le sue implicazioni: l’impatto negativo che il nostro modo di viaggiare ha sull’ambiente, sulla cultura locale e sull’economia, ci chiede di cercare nuove soluzioni. Un approccio alternativo è rappresentato dal turismo sostenibile, che si impegna a rispettare le risorse naturali e culturali, a sostenere le economie locali e a garantire che i visitatori e le comunità locali traggano vantaggio dall’interazione reciproca, per viaggiare in modo più consapevole, contribuendo alla conservazione delle destinazioni e alla qualità della vita dei residenti.

Abbiamo quindi pensato ad una piccola guida di viaggio sostenibile per partecipare ad “Autunno in Barbagia”: un’iniziativa nata per valorizzare le tradizioni, la cultura e i prodotti tipici della Barbagia, regione montuosa della Sardegna centrale. L’evento, che si svolge tra settembre e dicembre, coinvolge numerosi comuni, tra cui Mamoiada.

Mamoiada è un pittoresco paese noto per le sue antiche tradizioni e la produzione vinicola, ospita “Autunno in Barbagia” il primo fine settimana di novembre.

Questo borgo è celebre per le sue maschere tradizionali, i Mamuthones e gli Issohadores, protagonisti di rituali carnevaleschi che risalgono a tempi remoti; perfetto mix di storia, cultura e autenticità, costituisce una meta ideale per immergersi nella vera essenza della Sardegna.

Itinerario di Viaggio: Una Settimana in Barbagia

Giorno 1-2: Nuoro

Inizia il tuo viaggio a Nuoro, il cuore culturale della Barbagia. Visita il Museo del Costume, il Museo MAN di arte moderna e contemporanea e passeggia per le strade del centro storico.

Giorno 3-4: Orgosolo e i Murales

Prosegui verso Orgosolo, famoso per i suoi murales che adornano le pareti delle case, raccontando storie di lotta e resistenza. Non perdere una visita al Supramonte per un’escursione nella natura incontaminata.

Giorno 5: Oliena e il Monte Corrasi

Dirigiti a Oliena, ai piedi del Monte Corrasi. Esplora le grotte di Sa Oche e Su Bentu e assapora il famoso vino Cannonau prodotto in questa zona.

Giorno 6-7: Mamoiada e Autunno in Barbagia

Finalmente, arriva a Mamoiada per il fine settimana dedicato a “Autunno in Barbagia”. Partecipa alle degustazioni di vini, ai laboratori di artigianato e alle dimostrazioni delle danze tradizionali. Visita il Museo delle Maschere Mediterranee e scopri le storie dietro i Mamuthones e gli Issohadores.

Pernottamento e Trasporti: Per far si che il soggiorno sia sostenibile opta per agriturismi e bed & breakfast a conduzione familiare. Queste strutture non offrono solo un’ospitalità autentica, ma supportano anche l’economia locale. Muoversi in Barbagia è più comodo con un’auto a noleggio, preferibilmente ibrida o elettrica, per ridurre l’impatto ambientale.

Gastronomia Locale: Assapora la cucina tradizionale sarda, caratterizzata da ingredienti locali e stagionali. Non perdere i piatti tipici come il porceddu (maialetto arrosto), i culurgiones (ravioli ripieni) e il pane carasau. Partecipa a pranzi comunitari organizzati durante l’evento per vivere un’esperienza culinaria autentica!

E allora…

Esplorare la Sardegna in modo responsabile significa rispettare l’ambiente e le comunità locali, godendo al contempo delle meraviglie naturali e culturali dell’isola. “Autunno in Barbagia” offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica lontano dal caldo estivo e dalla ressa di chi corre al mare per le vacanze. Per ulteriori informazioni e risorse utili, visita i siti ufficiali del turismo sardo e degli eventi locali.

Scopri la Sardegna in autunno, un viaggio che rispetta e valorizza un territorio ricco di storia e tradizioni, per un’esperienza indimenticabile e sostenibile.