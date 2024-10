Giornata Mondiale della Salute Mentale: un momento per riflettere

Il 10 ottobre ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale, scopriamo insieme la sua storia.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata istituita nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla World Federation for Mental Health; nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, promuovendo consapevolezza e comprensione, e per combattere lo stigma e la discriminazione che spesso accompagnano i disturbi mentali.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 300 milioni di persone soffrono di depressione, mentre più di 260 milioni convivono con disturbi d’ansia. Si tratta di numeri che sono ulteriormente aumentati a seguito della pandemia e delle sue conseguenze.

Sebbene questo tipo di problematiche siano, purtroppo, largamente diffuse, troppo spesso chi ne soffre subisce discriminazione e isolamento.

La vergogna, la marginalizzazione sociale ed i pregiudizi alimentano la solitudine. Si capisce bene, allora, come possa essere difficile cercare un aiuto, un supporto. La cronaca mostra tragicamente come la mancanza di comprensione da parte della società contribuisce a creare un circolo vizioso. Malattia mentale e solitudine si rinforzano reciprocamente, portando in alcuni casi, anche a terribili conseguenze.

Il tema della giornata scelto per quest’anno è “La Salute Mentale per Tutti: Ottenere l’Equità di Accesso ai Servizi”.

Nei contesti svantaggiati, l’accesso ai servizi di supporto è estremamente limitato. È evidente la disparità tra le regioni ad alto reddito e quelle a basso reddito. Secondo l’OMS, circa il 75-85% delle persone con disturbi mentali nei paesi a basso e medio reddito non riceve alcun trattamento adeguato.

Diversi fattori concorrono a determinare una simile situazione, come la carenza di professionisti qualificati, la scarsità di risorse economiche destinate alla salute mentale e la mancanza di infrastrutture adeguate. Nei paesi in via di sviluppo spesso ci sono meno di 2 professionisti della salute mentale ogni 100.000 persone, mentre nei paesi sviluppati tale numero può essere fino a 70 volte superiore.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale vuole creare uno spazio in cui poter affrontare apertamente questi problemi e incoraggiare più attenzione verso il benessere psicologico; ci porta, inoltre a chiederci come possiamo creare una società più inclusiva e solidale verso chi affronta disturbi mentali.

Numerose organizzazioni, scuole e aziende organizzano eventi e campagne di sensibilizzazione per promuovere il benessere psicologico. Webinar, conferenze e workshop sono solo alcune delle iniziative per informare sulla salute mentale e rompere i taboo. L’educazione e la sensibilizzazione sono fondamentali per cambiare la percezione pubblica e promuovere una cultura dell’empatia e dell’inclusione.

Tra le ultime iniziative, vogliamo ricordare la recente presentazione dell’Indice di WELL-FARE del Consiglio Nazionale dei Giovani. In quest’occasione, la Presidente Maria Cristina Pisani ha sottolineato come: “Il benessere dei giovani non si misura esclusivamente attraverso indicatori materiali, ma anche attraverso la fiducia in se stessi, la qualità delle loro relazioni sociali e dell’ambiente in cui vivono.”

La ricerca, che misura il benessere dei giovani in quattro aree – individuale, relazionale, spaziale e sociale – riporta interessanti risultati. Complessivamente, i giovani mostrano una soddisfazione moderata, con un punteggio medio di 63,9 su 100. Le relazioni amicali emergono come la dimensione più soddisfacente (69,3), mentre il benessere spaziale è il più basso (56,9). Le donne e i giovani del Sud riportano valori più bassi rispetto a uomini e altre aree geografiche. I giovani adulti (30-35 anni) risultano i più soddisfatti, mentre i più giovani e coloro che si trovano nella fase di transizione al mondo del lavoro mostrano maggiori criticità.

Ognuno di noi può fare la propria parte, anche semplicemente ascoltando o offrendo supporto. I piccoli gesti possono fare la differenza e sono nostra responsabilità: combattere lo stigma e promuovere il benessere psicologico è un compito collettivo. Ciò non ci esime, tuttavia, dalla necessità di continuare ad interrogarci. Si può ridurre, come a volte accade, la questione ad un “inceppo” degli ingranaggi della mente? Sembra stridente, ed è evidente che trascuri troppi fattori in gioco. Allora esiste una causa profonda di simili disagi, comune a noi tutti uomini, nella quale incontrarci, comprenderci ed aiutarci? Oppure la causa è da ricercare nel vissuto soggettivo dell’individuo? O, ancora, nella sua biologia? Come tematizzare un punto così delicato dell’esperienza in maniera più profonda? Sono domande che restano aperte, pronte a trovare risposte nella vita di tutti i giorni.