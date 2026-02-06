Supermagic 2026, l’evento all’Auditorium Conciliazione di Roma

Supermagic 2026 ultimi giorni per godere anche quest’anno di un bellissimo spettacolo. Appuntamento all’Auditorium Conciliazione fino all’8 febbraio, poi a Torino.

Il tanto atteso Supermagic 2026 non delude. L’evento, giunto alla ventiduesima edizione, sarà in scena all’Auditorium Conciliazione fino al prossimo 8 febbraio per poi proseguire al teatro Alfieri di Torino. Noi di OpenMag abbiamo preso parte a una delle serate in programma a Roma per raccontarvelo al meglio.

Applaudito dalla critica come “Migliore Spettacolo di Magia” dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques, Supermagic ha portato sul palco, nelle sue prime ventuno edizioni, oltre centotrenta artisti noti a livello globale, acclamati da più di duecentomila persone fino ad oggi.

I partecipanti

Per questa edizione 2026 sono sedici i principali protagonisti, tra cui spiccano senza dubbio: l’illusionista canadese Darcy Oake, tra i più innovativi al mondo, Maurice Grange, campione europeo di manipolazione che scherza col pubblico per la sua faccia giovanile e il suo italiano maccheronico. E ancora Xavier Mortimer, maestro dell’illusionismo visionario, Jay & Jade Niemi, prestigiatori eleganti e raffinati dalla Finlandia che interagiscono con pappagalli e colombe.

Poi il due volte campione mondiale di magia Topas con illusioni spettacolari. Paolo Carta e Sara, riconosciuti come tra i migliori illusionisti creativi italiani. Matteo Fraziano, vincitore grazie alle sue creazioni di ombre cinesi nel 2024 di “Tu sì que vales”. E infine Jimmy Delp, prestigiatore comico dal talento bizzarro, il “mago arancione”.

Compare per uno show a distanza dal suo studio, a circa metà spettacolo, anche l’ideatore e creatore e direttore artistico dello show Remo Pannain, avvocato penalista da sempre appassionato di magia ed illusionismo.

Tema 2026

Il tema di quest’anno sono i quattro elementi: aria, terra, fuoco ed acqua. Numeri senza dubbio a grande impatto scenico e visivo, con effetti speciali ragionati per sorprendere e affascinare per circa due ore di spettacolo.

Grazie al coinvolgimento del pubblico in sala per alcuni numeri, ed effetti sonori e musicali degni di nota, possiamo asserire senza dubbio in finale che Supermagic sia uno spettacolo adatto davvero ad una platea di tutte le età!

Basti pensare infatti che nel foyer del teatro è presente “Magicarium”, l’emporio di Supermagic studiato per far avvicinare anche i più piccoli al mondo della magia.

Tutte le foto sono proprietà dell’autore dell’articolo e gli scatti sono stati autorizzati durante lo spettacolo.