Microfono d’Oro: il 10 luglio al Campidoglio il premio alla radiofonia

Si avvicina l’atteso appuntamento con il “Microfono d’Oro”, evento organizzato da Fabrizio Pacifici e giunto alla 16esima edizione. Il 10 luglio alle ore 18, al Campidoglio, spazio alle trasmissioni radiofoniche premiate e al merito.

Nella Capitale torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi nel mondo della radiofonia.

Venerdì 10 Luglio, nella cornice istituzionale della Sala della Protomoteca del Campidoglio, si svolgerà infatti la sedicesima edizione del Premio “Microfono d’Oro“, organizzata dal giornalista Fabrizio Pacifici e promossa dall’On. Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale e segretario dell’Assemblea Capitolina.

Appuntamento alle ore 18 per assistere ai riconoscimenti delle diverse trasmissioni radiofoniche, selezionate come di consueto grazie al gradimento del pubblico e al giudizio della giura di qualità,

Nel corso della kermesse saranno assegnate anche delle gratificazioni speciali.

“Il Premio Microfono d’Oro arriva alla sua sedicesima edizione in un momento straordinario per il mondo radiofonico – dichiara Fabrizio Santori – e aggiunge: i numeri parlano chiaro: oggi la radio raggiunge oltre 35 milioni di ascoltatori ogni giorno in Italia, confermandosi uno dei mezzi di comunicazione più credibili, vicini e autorevoli. Eventi nazionali dedicati al settore registrano migliaia di partecipanti in presenza, decine di migliaia di connessioni streaming e centinaia di migliaia di interazioni social, a dimostrazione di quanto questo mondo sia vivo e in continua evoluzione tra FM, DAB, podcast, streaming e nuovi linguaggi digitali.”

E ancora: “il Microfono d’Oro vuole continuare a valorizzare tutto questo: non solo le grandi voci della radio italiana, ma anche autori, registi, fonici, tecnici, producer e redazioni che ogni giorno rendono possibile la magia della radio. È un premio al merito, alla capacità di innovare e soprattutto al rapporto autentico con il pubblico, che resta il vero giudice della qualità di una trasmissione”.

Mentre Fabrizio Pacifici prosegue: “Siamo al lavoro per rendere la sedicesima edizione del Premio Microfono d’Oro ancora più prestigiosa e coinvolgente. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, vogliamo continuare a celebrare le eccellenze del mondo radiofonico italiano, dando spazio ai professionisti che ogni giorno, con passione e competenza, fanno vivere la magia della radio. Il nostro obiettivo è valorizzare non solo le grandi voci dell’etere, ma anche tutte quelle figure fondamentali che operano dietro le quinte e contribuiscono alla qualità della comunicazione. Il Premio Microfono d’Oro è ormai diventato un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama culturale romano e nazionale, e la prossima edizione porterà con sé nuove sorprese, emozioni e importanti riconoscimenti”.