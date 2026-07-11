Microfono d’Oro a I Lunatici: la forza sociale della radio che ascolta

Il Microfono d’Oro 2026, consegnato il 10 luglio in Campidoglio, ha premiato I Lunatici di Rai Radio2 nella categoria sociale, riconoscendo il valore di una trasmissione che, nel corso degli anni, ha saputo trasformare la notte in un luogo di ascolto, confronto e vicinanza.

Alla guida de I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio hanno costruito qualcosa che va oltre il tradizionale format radiofonico. Ogni notte hanno aperto i microfoni a chiunque avesse una storia da raccontare: persone sole, lavoratori, ragazzi, anziani, uomini e donne accomunati dal desiderio di essere ascoltati. Ne è nata una comunità autentica, nella quale migliaia di ascoltatori hanno trovato compagnia, conforto e la possibilità di sentirsi parte di qualcosa.

Che I Lunatici svolgessero una funzione che andava oltre l’intrattenimento era stato riconosciuto anche dal direttore di Rai Radio2, Giovanni Alibrandi. Intervenendo in diretta durante la notte del 31 dicembre, Alibrandi parlò infatti della “funzione sociale” del programma, sottolineando come quella trasmissione rappresentasse uno degli esempi più significativi della missione di servizio pubblico della radio.

Ed è proprio questo il senso del riconoscimento ricevuto in Campidoglio. Perché I Lunatici non hanno semplicemente raccontato la notte: l’hanno abitata insieme ai loro ascoltatori. Hanno dato voce a chi non ne aveva, accolto storie di fragilità e di rinascita, creato ponti tra persone diversissime per età, esperienze e provenienza, dimostrando che una telefonata può diventare compagnia e che una radio può diventare una casa.

Il Microfono d’Oro nella categoria sociale, dopo cinque riconoscimenti ricevuti come miglior programma radiofonico notturno in Italia, celebra quindi non soltanto il lavoro di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ma anche un’idea di radio capace di mettere al centro le persone. Una radio che ascolta prima ancora di parlare e che, proprio per questo, continua a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di italiani.