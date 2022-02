6 consigli di viaggio alla scoperta dei luoghi colorati nel mondo

Voglia di avventura all’insegna della bellezza? Openmag vi parla oggi dei luoghi colorati in giro per il mondo: buon viaggio!

Senza bisogno dell’applicazione di alcun filtro, esistono destinazioni sparse qua e là, che sono tra i luoghi colorati più famosi del mondo.

Con la pandemia che si avvia (speriamo) ad una fase conclusiva, alcune delle mete che qui vi raccontiamo ora, vi faranno scordare in un baleno il tempo che abbiamo tutti forzatamente passato in casa.

Questi luoghi colorati avranno il compito di permetterci di scattare delle fotografie senza dubbio pazzesche, ma contribuiranno anche con tutta probabilità a risollevarci anche l’umore.

Ci sono infatti alcuni posti del mondo dove la natura sembra essersi data da fare, dipingendo montagne variopinte, laghi e fiumi colorati.

Altri luoghi sono stati resi multicolor grazie all’azione della mano dell’uomo, con l’obiettivo principale di cambiare completamente l’umore di chi le visita. Ma vi racconteremo di questo lato un’altra volta.

Oggi invece abbiamo deciso di accompagnarvi nella scoperta dei posti più colorati (e non artificiali) del mondo da poter visitare.

Iniziamo ora il giro, a spasso tra i cinque continenti!

Luoghi colorati in… Sud America

Vinicunca, Perù

Scopriamo l’esistenza di un luogo molto particolare in Perù dove ci si catapulta in un arcobaleno di vari colori.

Difficile da raggiungere, rimasto a lungo isolato, finché lo scioglimento di un ghiacciaio lo ha riportato alla luce.

Parliamo di un logo magico: la Montaña de Siete Colores, conosciuta con questo nome anche se quello vero è Vinicunca. E’ un rilievo di oltre cinquemila metri sul livello del mare (da qui il nome “montagna”), che geologicamente fa parte della catena delle Ande.

Raggiungerlo non è semplicissimo: occorrono diversi giorni di trekking ad altissima quota, perciò ve la consigliamo solo dopo un grande periodo di allenamento!

Dal rosa all’arancio, dal viola al blu, e ancora il rosso, il giallo si intrecciano tra loro in uno spettacolo unico. Ma perché ci sono questi colori? E’ presto detto: a causa del deposito di minerali quali zolfo, ematite, dolomite e ferro sono andati a depositarsi creando questa stratificazione multicolor.

Hornocal, Argentina

Rimaniamo nel cuore delle Ande ma questa volta ci spostiamo nell’Argentina settentrionale per scoprire l’Hornocal (4761 m), la montagna dai quattordici colori, non distante dal confine boliviano.

Quattordici colori perché tanti sono i diversi strati rocciosi (formazione calcarea di base detta yacoraite), dello stesso numero di colori diversi che nell’insieme formano strati con tonalità arcobaleno, in funzione dell’intensità e della incidenza dei raggi solari che colpiscono la catena montuosa.

La zona è abitata da popolazioni locali Inca da oltre diecimila anni, e dal 2003 è stata attribuita dall’Unesco, Patrimonio dell’umanità.

Ultima tappa in Sudamerica, ma stavolta parliamo di un corso d’acqua!

Cano Cristales

Nella Serrania de La Macarena, in Colombia, scorre un fiume piuttosto particolare: si chiama Caño Cristales ed è conosciuto come il “fiume arcobaleno acquatico dai cinque colori”.

Scorre poco più di centocinquanta chilometri a nord di Bogotà, e si trova in una zona impervia e non troppo facile da raggiungere, che fino a poco tempo fa era irraggiungibile per via delle attività di guerriglia del Farc, ma attualmente visitabile grazie a un accordo di pace firmato dal presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Questo suggestivo cambio di colori avviene durante il cambio delle stagioni, tra inizio Settembre e fine Novembre, per merito dell’abbassamento del livello delle acque, cosa che permette ai raggi solari di irradiare un particolare muschio ed altre formazioni vegetali in evidenza sulle rocce.

Il calore del sole così generato permette ad alghe e muschi di assumere sfumature che vanno dal porpora al rosso scuro, dando poi all’acqua un bellissimo riflesso blu cobalto.

Gli altri colori che contribuiscono a nominarlo il fiume “dell’arcobaleno” sono invece frutto della presenza di un’alga specifica della zona, la Macarenia Clavigera, la quale venendo sospinta per molti chilometri dal flusso, colora le correnti del fiume di varie tonalità cromatiche che spaziano dal grigio, al rosa, al giallo-verdino.

…Africa

Chamarel, Mauritius

Continuiamo il nostro viaggio del colore attraverso le sette terre colorate di Chamarel, così chiamate perché posizionate nel villaggio nell’omonima pianura del Distretto di Black River, nella parte sud-ovest dell’isola Mauritius.

Diventate famose già degli ultimo decenni del ‘900, si tratta di un’area di più di settemila metri quadrati, in cui sono visibili delle dune di sabbia, la cui caratteristica è quella di essere colorate con sette diversi tonalità (rosso, marrone, viola, verde, blu, porpora e giallo).

Queste differenze di colore, disposte in maniera naturale in sette diversi strati, creano in tal modo una surreale colorazione a strisce contigue. Curiosità: a differenza di molti altri siti qui non mancano le piogge tropicali tipiche ma le dune non sembrano erodersi.

Queste sabbie si sono formate dal deterioramento di un calanco di roccia vulcanica in argilla, successivamente trasformata in suolo ferroso. I due principali elementi chimici prevalenti nel suolo, alluminio e suolo, in sostanza sono responsabili dei colori per lo più rosso/antracite e blu/violetto.

Ad oggi le terre colorate sono protette da una recinzione in legno ed i visitatori possono osservare le dune solo nelle diverse piazzole situate lungo il circuito di visita.

…Europa

Rio Tinto, Andalusia

Il Rio Tinto è un fiume dell’Andalusia della provincia di Huelva e dista circa un’ora da Siviglia.

Tra i luoghi più particolari e colorati del mondo, rimane meno turistico rispetto agli altri fin qui citati. A differenza del sito precedentemente raccontato, qui la colorazione rossastra (le montagne sono ricche di ferro e rame) è generata proprio dalle precipitazioni e dell’erosione. Landmannalaugar, Islanda

Senza dubbio è la zona più famosa delle Hihlands: posta a Sud, alle spalle del vulcano Katla, è un gruppo montuoso formato per la maggior parte dal minerale riolite, di colore arancio/rosso, ma che talvolta può assumere colorazioni gialle, bluastre e verdi, dando alla zona un distintivo aspetto policromatico.

La lista dei luoghi colorati sarebbe ancora lunga, ma speriamo di aver trasmesso ai nostri lettori la voglia di andare a visitare quelli che oggi vi abbiamo raccontato. Buon viaggio!