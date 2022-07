Estate e gioco. A Sassari un centro estivo per crescere insieme

L’estate è arrivata e con lei anche la voglia di divertirsi e far divertire! Un centro estivo frutto di inclusione e opportunità a Sassari.

Vi raccontiamo oggi una “storia estiva”, quella dei volontari del Servizio Civile Universale delle ACLI Provinciali di Sassari e del Corpo Europeo di Solidarietà. Per tutta l’estate saranno loro infatti a fornire supporto agli operatori del Centro Estivo di San Paolo a Sassari.

Organizzazione del Centro Estivo

L’ASD NEW SPORTILY ha già programmato, per i mesi estivi, delle attività rivolte ai bambini dai 3 ai 15 anni presso il Centro Estivo di San Paolo. Quest’ultimo ha luogo presso il Centro Sportivo di San Paolo situato in via Besta, a Sassari. Ha avuto inizio il 9 giugno e terminerà il 10 settembre 2022. Il Centro è aperto durante tutte le mattine dal lunedì al venerdì con la possibilità di usufruire del servizio mensa. Quest’ultimo non viene invece garantito il sabato, giornata durante la quale il Centro rimane aperto dalle ore 7.30 alle ore 14.30.

Organizzazione delle attività

Ogni settimana sono stabiliti dei temi sulla base dei quali si propongono delle attività da far svolgere ai bambini. Le finalità generali di queste attività prevedono di favorire nei bambini l’utilizzo creativo del tempo libero attraverso esperienze ludico-educative e di socializzazione. All’interno del Centro si promuove anche l’accoglienza e l’inserimento di minori diversamente abili o con patologie specifiche. Le attività e i giochi sono programmati con lo scopo di sviluppare nei bambini le loro potenzialità intellettive, affettive e relazionali; di creare momenti di relazione basati sull’inclusione, sul dialogo e sulla cooperazione. Un modo per far divertire e per far crescere l’esperienza dei ragazzi del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà che stanno partecipando attivamente a tutte le attività, grazie anche alla calda accoglienza degli operatori del Centro.

Bambini d’estate: un mondo tutto da scoprire

All’interno del Centro si respira un ambiente positivo, divertente e stimolante. Un mondo di spensieratezza e sorrisi, che permette di mettersi in gioco e scoprirsi ancora un po’ bambini. Questi possono crescere, ascoltare, imparare, correre, litigare, ridere e piangere liberamente e senza essere mai giudicati. Ogni bambino ha uno sguardo, una storia da ascoltare, delle fragilità da custodire e delle opportunità da cogliere. É un luogo dove le emozioni dei bambini vengono accolte da tutti gli operatori, senza farli mai sentire sbagliati. Il coraggio velato dietro la timidezza e il sorriso spensierato ballando una canzone. È attraverso l’ascolto e l’osservazione che si ha veramente la possibilità di capire le realtà che popolano il quartiere, variegate tra loro e uniche. È proprio questa la base di partenza per promuovere e organizzare attività, sport e giochi orientati ai temi dell’inclusività, dell’integrazione e del rifiuto al bullismo, che si adattino ai bambini e alle realtà presenti nel centro e nel territorio.