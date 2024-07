Comunità fisiche e virtuali, l’importanza delle connessioni

Condividere, riconoscersi in un gruppo e sentirsi parte di qualcosa. Quanto è importante ancora il concetto di comunità, pur in un mondo che cambia così rapidamente?

Le nostre relazioni personali sono come un intricato tessuto di connessioni e interazioni che definiscono la trama della nostra vita sociale. Queste associazioni sono fondamentali per il nostro benessere individuale e collettivo, poiché alimentano un senso di appartenenza e di comunità essenziale per la salute mentale e la coesione sociale.

Condividere gioie, dolori e sfide della vita con le persone a noi vicine rafforza la nostra capacità di affrontare le difficoltà. Quando le persone si sentono parte di un gruppo, tendono a essere infatti più soddisfatte della propria vita. Questo senso di comunità si sviluppa attraverso ripetute interazioni, esperienze condivise e la costruzione di fiducia reciproca. Attività di gruppo, come il volontariato, lo sport e la partecipazione a eventi culturali, rinforzano questi legami e promuovono un sentimento di unità e solidarietà. Sono tanti gli esempi che ci circondano, in tal senso, ogni giorno. Tra i tanti spiccano anche quelli di Giovani2030, la casa digitale creata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale proprio per i tanti giovani che vogliano crescere e trovare la propria strada.

Dalla comunità fisica…

Il progetto “Una nuova famiglia sportiva – Quando uno spazio unisce la comunità” si rivolge a 40 minori con l’obiettivo di coinvolgerli in un percorso di crescita collettiva, incoraggiando la pratica sportiva, l’acquisizione di buone abitudini comportamentali e la creazione di efficaci reti sociali. Il tutto attravero corsi per allenatori giovanili e tornei multidisciplinari ma anche attività extra sportive e sociali, come supporto psicologico per affrontare situazioni di rischio o vulnerabilità, con attività di sensibilizzazione, educazione e partecipazione civica. Obiettivo: creare un ambiente inclusivo e favorire la crescita personale attraverso lo sport e attività sociali integrate.

…Alle comunità virtuali

Per costruire un senso di comunità, oltre la partecipazione, un elemento chiave è da ricercare nella comunicazione. Un dialogo aperto e sincero facilitano infatti la comprensione reciproca e la risoluzione dei conflitti, riducendo le barriere che possono ostacolare la coesione del gruppo. Le tecnologie moderne, come i social media e le piattaforme di messaggistica, hanno trasformato il modo in cui interagiamo.

Su Internet si possono trovare alcune comunità altruistiche, una delle più famose è Supernova. L’interfaccia di questa piattaforma è molto simile a quella di Instagram, dove è possibile condividere foto, commenti, video e accedere a chat private. Attraverso Supernova gli utenti possono condividere e sostenere attivamente cause sociali di loro interesse. Il 60% degli introiti pubblicitari viene destinato a tali iniziative di rilievo mondiale. Secondo il fondatore Dominic O’Meara, l’obiettivo è quello di coinvolgere le generazioni più giovani, come la Gen Z e i Millennial, nel contribuire a scopi sociali. La piattaforma è stata descritta come una versione “etica e utilitaristica” dei tradizionali social network come Instagram e Facebook.

Dunque che si tratti di comunità fisiche o virtuali, anche in un mondo in continua evoluzione, queste connessioni rimangono più preziose che mai, poiché ci aiutano a trovare un senso di appartenenza e scopo, e a costruire una società più coesa e solidale.