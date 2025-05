Louise Hay e il benessere: una meta possibile

Come riuscire a trovare il benessere? Scopriamolo insieme con i consigli di Louise Hay e l’alchimia della positività.

Oggi parliamo di benessere, benessere psico-fisico.

E’ capitato a molti di noi di affrontare situazioni difficili per esempio trovarsi in una situazione di disagio economico, questo ad esempio causa un forte stress all’interno della persona, causa una serie di pensieri negativi che a loro volta causano agitazione.

Fiducia genera fiducia, se impariamo ad essere fiduciosi le cose cambieranno in maniera repentina. Possiamo paragonare il processo di “risoluzione o di guarigione” da una certa situazione a un ciclo superpositivo che porta altrettanta superpositività.

Louise Hay, come pensare positivo

In tal senso Louise L. Hay scrittrice statunitense ha pubblicato numerosi libri tra i quali uno dei più celebri è Puoi guarire la tua vita (del quale consigliamo la lettura per provare ad approcciarsi alla vita in un modo nuovo, diverso).

Il cambiamento per l’autrice avviene quando le viene diagnosticato un cancro con una prospettiva di pochi mesi di vita. E’ in quel momento che Louise Hay capisce che quella malattia è il risultato di rabbia repressa, angoscia e altre emozioni negative non esternate.

Da qui nasce l’esigenza di cambiare stile di vita avvalendosi della positività a tutto tondo aprendoci all’amore e al perdono, strumenti questi capaci di guarire la malattia.

Louise Hay è una delle massime portavoci del pensiero positivo a livello mondiale ed è riuscita a trasmettere questo insegnamento a milioni di persone nel mondo proprio perché vissuto in prima persona nel suo processo di guarigione.

“I pensieri che facciamo creano il nostro futuro”

“Ѐ solo un pensiero, e i pensieri si possono cambiare”

Possiamo dire che è un sistema da sperimentare per poterne veramente capirne l’efficacia, immaginate dunque la persona con un grande problema economico che ha pensieri come “resterò povero, non c’è la farò, andrò a fare il lavoro peggiore pur di guadagnare” a “ sono degno dell’abbondanza, ogni moneta che spendo mi tornerà 5 volte di più, sono degno del benessere” e così via… E’ come se si attivasse una cerchio della positività come accennavamo prima.

Frasi del tipo “Gli altri mi ispirano e mi aiutano ad accrescere la fiducia in me stessa” possono rivoluzionare la nostra vita, possono creare un grande effetto a cascata di acqua sempre più limpida.

Benessere e Superpositività

Un altro suggerimento che diamo ai lettori che desiderano fortemente attuare dei cambiamenti che li facciano sentire realizzati in totale pienezza, sia dal punto di vista della loro felicità, sia per l’aspetto finanziario, sia nelle relazioni e nel lavoro è il “giornale della Superpositività“.

Il testo è principalmente suddiviso in 4 sezioni da compilare giornalmente. La prima riguarda le affermazioni, la seconda la lista delle cose per cui siamo grati, la terza è la lista delle cose o persone a cui vogliamo rivolgere un complimento e dare valore e la quarta riguarda la lista delle cose che posso migliorare di me.

Per esempio nella sezione delle affermazioni che consigliamo di praticare la mattina possiamo dire con tutto noi stessi: ”Si, io sono superpositivo e voglio esserlo per tutta la mia vita“ oppure “Io ho un grande valore, tutti abbiamo grande importanza”. Nella seconda sezione possiamo scrivere le cose per cui siamo grati per esempio “ Sono grata di avere questa collega a lavoro, a volte ci sono incomprensioni, ma sò che si risolvono e che lei mi vuole molto bene “; essere grati per le cose che ci circondano può essere utile specie quando ci sono situazioni di conflitto e lì che la gratitudine ci aiuta a vedere oltre, a vedere anche l’altra faccia della medaglia, generando solo emozioni e sensazioni positive al nostro interno e favorendo e nutrendo l’effetto a cascata di acqua limpida.

Parlo del “giornale della Superpositività” perchè in un momento di forte e profondo sconforto ,di pochissima fiducia in me stessa una mia carissima maestra me lo donò, ricordandomi la bellezza che siamo e che ci circonda; anni dopo decisi di riprenderlo in mano, avendo capito l’importanza della positività, del dare pieno valore agli altri, e a noi stessi, di dare valore alle cose che amiamo.