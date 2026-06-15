Con la prima data del tour 2026 negli stadi all’Olimpico di Roma, Ligabue celebra i trent’anni di Buon compleanno Elvis trasformando il proprio repertorio in una riflessione sul presente, tra guerre, violenza di genere e intelligenza artificiale.

A prima vista, lo spettacolo che Ligabue ha portato allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno potrebbe sembrare una grande operazione nostalgia. D’altronde, l’occasione è di quelle che invitano naturalmente a guardarsi indietro: i trent’anni di Buon compleanno Elvis, l’album che nel 1995 ha cambiato definitivamente la traiettoria della sua carriera e consegnato alla musica italiana brani destinati a diventare patrimonio collettivo.

Eppure, osservando con attenzione la serata che ha aperto il tour negli stadi 2026, emerge una sensazione diversa. Ligabue non sembra interessato a trasformare il proprio repertorio in un museo della memoria. Al contrario, utilizza il passato come una lente attraverso cui osservare il presente.

La struttura stessa del concerto sembra raccontare questa intenzione. La scaletta è costruita come un viaggio attraverso i diversi capitoli della sua produzione artistica, con blocchi dedicati agli album che hanno segnato il suo percorso. Dai brani dell’esordio, come Balliamo sul mondo e Marlon Brando è sempre lui, fino a Miss Mondo, Fuori come va?, Lambrusco & pop corn e naturalmente Buon compleanno Elvis, ogni segmento dello show riporta in vita un momento preciso della storia del Liga e, insieme, di una parte del Paese che quelle canzoni ha vissuto.

Non sembra però un semplice esercizio celebrativo, le canzoni non vengono presentate come reliquie da conservare, ma come strumenti ancora capaci di raccontare qualcosa.

È una differenza sottile ma fondamentale: in molti “tour anniversario” il passato viene esposto; qui, invece, sembra venir interrogato.

Lo si percepisce anche dal pubblico. All’Olimpico erano presenti fan che seguono Ligabue dagli anni Novanta, persone che hanno vissuto in prima persona l’uscita di Buon compleanno Elvis e che hanno attraversato con lui decenni di concerti, da Campovolo agli stadi. Ma tra il popolo del Liga c’erano figli, nipoti e ascoltatori più giovani, cresciuti in un contesto completamente diverso da quello in cui quelle canzoni sono nate.

È forse questa la dimostrazione più evidente della vitalità del repertorio di Ligabue. Le sue canzoni continuano a essere ascoltate non soltanto perché evocano ricordi, ma perché riescono ancora a trovare un significato nel presente. La provincia raccontata nei suoi testi, i sogni, le delusioni, il desiderio di libertà, il bisogno di sentirsi parte di qualcosa non appartengono esclusivamente a una generazione. Cambiano le circostanze storiche, cambiano i linguaggi e gli strumenti tecnologici, ma alcune domande restano sorprendentemente simili.

Per questo il concerto all’Olimpico non è apparso come una celebrazione malinconica di ciò che è stato. Piuttosto, è sembrato il tentativo di mettere in dialogo due tempi diversi: quello in cui quelle canzoni sono state scritte e quello in cui vengono ascoltate oggi. Un dialogo che attraversa l’intero spettacolo e che trova la sua espressione più evidente nei momenti in cui il passato incontra senza timore i temi più urgenti del presente.

Le canzoni che continuano a parlare al presente

Il primo elemento che colpisce dello show è la capacità di Ligabue di trasformare il proprio repertorio in un viaggio attraverso trent’anni di musica italiana, il secondo è il modo in cui quelle stesse canzoni continuano a dialogare con l’attualità.

È qui che il tour abbandona definitivamente il terreno della celebrazione per entrare in quello della riflessione. Perché molte delle canzoni non vengono presentate come testimonianze di un’epoca passata, ma come strumenti attraverso cui leggere il presente.

Uno dei momenti più significativi arriva con Il mio nome è mai più. Scritta nel 1999 insieme a Jovanotti e Piero Pelù durante la guerra nella ex Jugoslavia, la canzone nasceva come una presa di posizione contro un conflitto che stava attraversando l’Europa. Più di venticinque anni dopo, Ligabue la introduce ricordandone l’origine e sottolineando come il suo significato non abbia perso forza. Anzi.

Mentre le note del brano si diffondono nello stadio, sui maxischermi compaiono messaggi inequivocabili: “Basta con il massacro a Gaza”, “Basta con il massacro in Ucraina”, “Basta con il massacro in Sudan”, fino alla scritta che richiama cinquantanove conflitti ancora aperti nel mondo. Il passato e il presente si sovrappongono ed una canzone nata per denunciare una guerra specifica diventa il veicolo per parlare di tutte le guerre.

Non si tratta di un episodio isolato

Poco più avanti nella scaletta trova spazio Nessuno è di qualcuno, il brano – non ancora uscito – dedicato alle donne vittime di violenza e legato al lavoro della fondazione Una Nessuna Centomila. Il brano inizia con un video in bianco e nero che coinvolge volti noti dello spettacolo e richiama un messaggio semplice ma ancora necessario: il rispetto della libertà individuale e il rifiuto di ogni forma di possesso nelle relazioni.

Colpisce il fatto che questi momenti non interrompano il concerto, ma ne facciano parte integrante. Non appaiono come parentesi didascaliche, al contrario, sembrano il naturale proseguimento di un percorso artistico che da sempre osserva la realtà, le sue contraddizioni e le sue ferite.

Anche per questo il concerto all’Olimpico restituisce l’immagine di un artista che continua a utilizzare il rock come linguaggio civile. Non nel senso di una militanza costante o di una presa di posizione su ogni tema del dibattito pubblico, ma nella scelta di non rinunciare a interrogare il proprio tempo. Le guerre, la violenza di genere, le disuguaglianze e il potere non vengono affrontati attraverso discorsi o proclami. Entrano nello spettacolo attraverso le canzoni.

È forse questo uno degli aspetti che spiegano la longevità del repertorio di Ligabue. Le sue canzoni non sopravvivono perché appartengono a un passato idealizzato, ma perché riescono a essere continuamente reinterpretate alla luce del presente. Cambiano i contesti storici, cambiano i protagonisti delle cronache e cambiano le emergenze che attraversano la società, ma quelle parole continuano a trovare nuove risonanze.

All’Olimpico, il 12 giugno, il rock non è stato soltanto memoria. È stato anche uno spazio in cui osservare il mondo di oggi, con le sue paure, le sue ferite e le sue contraddizioni.

Happy Hour e il potere visto dallo spazio

Se Il mio nome è mai più guarda alle guerre e Nessuno è di qualcuno alla violenza che attraversa la società, Happy Hour sceglie una strada diversa. Sul palco dell’Olimpico il presente assume le forme di una satira surreale: una navicella spaziale, un cocktail bar sospeso nel vuoto e alcuni tra i volti più influenti della politica e dell’economia mondiale intenti a brindare mentre la Terra resta lontana, osservata attraverso un oblò.

È uno dei momenti più sorprendenti dello spettacolo. Mentre le dita di Luciano Luisi disegnano le prime note di Happy Hour sui tasti bianchi e neri, lo stadio viene trasportato in una dimensione surreale. I maxischermi si popolano di immagini generate con l’intelligenza artificiale. Donald Trump, Vladimir Putin, Ursula von der Leyen, Mario Draghi, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdoğan e altri protagonisti della politica e dell’economia globale contemporanea appaiono vestiti da astronauti all’interno di uno “space cocktail bar”. Ridono, brindano, conversano tra loro. Sullo sfondo, il pianeta sembra distante, quasi irrilevante.

L’uso della AI

La scelta colpisce non soltanto per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto per il significato che assume all’interno dello spettacolo. L’AI non viene utilizzata per stupire il pubblico con un esercizio tecnologico o per trasformarsi nella protagonista della serata. Diventa invece uno strumento narrativo, un linguaggio visivo attraverso cui rappresentare una sensazione diffusa: quella di un potere sempre più distante dalla vita quotidiana delle persone.

Non è un caso che questa sequenza accompagni proprio Happy Hour. Quando il brano uscì nel 2005 raccontava già una società immersa nel consumo, nell’intrattenimento permanente e nella difficoltà di distinguere tra realtà e rappresentazione. A distanza di oltre vent’anni, quelle stesse riflessioni trovano una nuova forma visiva. I potenti del mondo non siedono più attorno a un tavolo terrestre, ma brindano nello spazio, lontani da tutto ciò che accade sotto di loro.

In questo senso, la scena rappresenta uno dei momenti più contemporanei dell’intero concerto. Un tour nato per celebrare trent’anni di carriera sceglie di utilizzare una delle tecnologie più discusse del presente per rafforzare il significato di una canzone scritta oltre vent’anni fa. È un paradosso solo apparente. Perché, ancora una volta, Ligabue non usa il passato per rifugiarsi nella nostalgia. Lo usa per interrogare il mondo di oggi.

Oltre la nostalgia…

Quando le prime note di Certe notti risuonano nello Stadio Olimpico, il concerto raggiunge il suo momento più atteso. Cinquantaquattromila persone cantano ogni parola, trasformando lo stadio in un coro collettivo che attraversa generazioni diverse. È il tipo di scena che potrebbe facilmente essere liquidata come nostalgia. Eppure, dopo oltre due ore di musica, immagini e riflessioni, appare chiaro che sarebbe una lettura riduttiva.

Il concerto con cui Ligabue ha inaugurato il tour negli stadi 2026 non è stato soltanto una celebrazione dei trent’anni di Buon compleanno Elvis. È stato il racconto di come alcune canzoni riescano a sopravvivere al tempo perché continuano a dialogare con la realtà che cambia.

Le guerre evocate da Il mio nome è mai più, il messaggio di Nessuno è di qualcuno, la satira geopolitica costruita attorno a Happy Hour e persino la scelta di utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento narrativo mostrano un artista che continua a confrontarsi con il presente, senza rinunciare alla propria identità.

Le canzoni sono le stesse. Alcune hanno più di trent’anni, altre poco meno. Il mondo, invece, è cambiato profondamente. Forse è proprio qui che risiede il segreto della loro longevità: nella capacità di assumere nuovi significati senza perdere la propria essenza.

Trent’anni dopo, quelle canzoni continuano a fare la stessa cosa: aiutarci a leggere il tempo in cui viviamo.