Ottobre: un Nastro Rosa per la prevenzione

Nelle varie regioni italiane, a ottobre vengono organizzati ogni anno eventi e iniziative, con lo scopo di sensibilizzare all’importanza della prevenzione.

La Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) ha proposto una serie di iniziative per favorire la cultura della prevenzione in tutte le regioni.

A Roma, oltre alla Race for the Cure come nelle altre città, il 16 ottobre si è tenuto ad esempio un importante evento sportivo: 100 donne, rappresentanti Aziende sanitarie del Lazio e Ospedali di Roma, hanno attraversato il Tevere per “RemaRoma per la vita”. Scopo dell’iniziativa era promuovere l’importanza della prevenzione dei tumori e il ruolo fondamentale che lo sport gioca nella riabilitazione.

La regione Lombardia ha dedicato 12 giornate a visite al seno e a mammografie gratuite per le donne over 40 in un doppio ambulatorio ambulante.

La Valle d’Aosta, così come Modena e Firenze e tante altre città sul territorio nazionale, hanno scelto di tingersi di rosa, illuminando luoghi e monumenti.