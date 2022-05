Sport: lavoro oltre il divertimento

Il mondo dello sport è ampio e variegato, capace di dare nuove e differenti opportunità, in cui gioco e lavoro si fondono insieme.

Lo sport, nell’immaginario collettivo, rimanda a un’idea di svago e divertimento. Fare sport infatti può essere un modo per scaricare la tensione accumulata durante la giornata e ritrovare un senso di quiete e benessere.

Fin da bambini ci si ritrova catapultati in questo mondo, un po’ per curiosità un po’ perché spinti dai genitori che ricercano nuove opportunità di incontro e scoperta per i propri figli. Attraverso lo sport, inoltre, veniamo inseriti in un contesto diverso da quello familiare e scolastico, fatto di regole da seguire, disciplina, rispetto e impegno.

Soprattutto negli sport di squadra, impariamo il significato di condivisione e lavoro di gruppo, in cui ognuno s’impegna per raggiungere un obiettivo comune. Il valore del singolo viene ampliato dalla nascita del gruppo-squadra.

Oltre il divertimento

Lo sport non è però solo gioco e divertimento, offre anzi diverse possibilità di trasformarsi in lavoro. La prima cosa che potrebbe venire in mente sono i giocatori professionisti, che fanno della propria passione il proprio mestiere. Il gioco diventa fonte di guadagno, a volte anche particolarmente consistente, se pensiamo ad esempio al mondo del calcio.

Tuttavia va specificato che non tutti gli sport possono essere svolti a livello professionistico. Per questo motivo sono tanti i giocatori che si arruolano nelle squadre delle forze armate, per poter guadagnare mediante la propria passione.

Ma attorno al mondo dello sport ruotano tante altre figure professionali, ognuna con le proprie caratteristiche e specificità.

Tra le professioni più conosciute troviamo allenatori e preparatori atletici, i quali lavorano a stretto contatto con gli sportivi, seguendoli nella loro preparazione fisica e tecnica, affinché possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

Un’altra figura particolarmente presente e necessaria nel mondo dello sport è quella del fisioterapista, che si occupa di salvaguardare il corpo degli atleti, riducendo eventuali problematiche a livello fisico.

Professione altrettanto nota è sicuramente quella dell’arbitro, il cui compito è di garantire il corretto svolgimento delle competizioni, nel rispetto delle regole e delle persone coinvolte.

Professioni “dello sport”