Il potere delle Terme, dalla rigenerazione fisica a quella mentale

Terme e trattamenti naturali, un toccasana per rinnovare il proprio benessere… Non solo fisico.

Le origini storiche delle terme

Le terme affondano le loro origini nell’antichità e raggiunsero il loro massimo splendore durante il periodo romano, quando nacquero i primi veri e propri stabilimenti termali che erano aperti a chiunque anche ai più poveri, in quanto al tempo la maggior parte erano gratuiti o quasi, in questo modo divennero luoghi socio-culturali, in latino si diceva ‘’Salus per Aquam’’ che vuol dire proprio “salute per mezzo dell’acqua”.

Durante le guerre in Gallia i soldati davanti alle porte di Roma si ritrovavano a riposare nelle terme di Stigliano e di Viterbo. Le terme divennero così simbolo di rinascita e benessere, unendo il recupero fisico al valore comunitario e culturale che rappresentavano per l’antica Roma.

Dal recupero fisico alla rigenerazione mentale

Nonostante i secoli ancora oggi le terme sono luoghi nei quali le persone si riuniscono per poter rigenerare il corpo e la mente e caricare le proprie energie per vivere la vita frenetica di ogni giorno. Tante sono quelle famose, da Budapest a Praga per citarne alcune. Dai dolori muscolari ai problemi di respirazione le terme ci aiutano sia a livello fisico che a livello mentale, grazie ai sali minerali presenti nell’acqua. Possiamo, in base alle nostre patologie, cercare di migliorare il nostro benessere senza l’uso dei farmaci; infatti è consigliato, per usufruire al meglio dei benefici dell’acqua termale, immergersi nella piscina per almeno 15 minuti. Questo tempo preciso viene chiamato ‘’reazione’’ che nell’organismo comporta adattamenti vascolari ed elimina scorie e tossine in eccesso, stimolando il sistema neurovegetativo, grazie alle temperature calde che si aggirano dai 36 e 38 gradi e i movimenti che vi sono nell’acqua, migliorando la vasodilatazione cutanea e la circolazione: i movimenti risultano fluidi e i muscoli rilassati. Quando il corpo sta bene anche la nostra mente lo segue, infatti l’acqua termale è considerata calmante agendo sul sistema nervoso eccitato dallo stress, favorendo cosi anche la qualità del sonno.

Come le terme offrono esperienze uniche tutto l’anno

Ogni stagione offre esperienze uniche di benessere. In inverno immergersi nelle acque termali calde, circondati da paesaggi innevati, regala un relax profondo. Durante l’autunno e la primavera, le temperature miti rendono ideali i trattamenti termali abbinati a passeggiate all’aperto, favorendo la depurazione e il riequilibrio del corpo. In estate le località termali in montagna o con piscine fresche offrono un rifugio dal caldo, combinando il relax termale con escursioni nella natura.

L’importanza di una vita sana e del benessere quotidiano

Prendersi cura di sé significa vivere in modo sano ogni giorno: mangiare cibi nutrienti, mantenersi attivi, dormire a sufficienza e gestire lo stress con abitudini che rigenerano mente e corpo.

Le terme rappresentano l’occasione perfetta per fermarsi, ascoltare i propri bisogni e dedicarsi il tempo che meriti. Che sia per una giornata o un intero weekend, lasciarsi coccolare dal calore delle acque e dal potere rigenerante della natura è un gesto per se stessi.

Scopri il piacere di ritrovare equilibrio e serenità, perché il tuo benessere è il regalo più prezioso che puoi farti.

A cura di Maura Pulina