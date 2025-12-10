Il riconoscimento dell’UNESCO non premia una ricetta, ma un modo di vivere il cibo: un patrimonio fatto di gesti, comunità e memoria condivisa.

La decisione è arrivata stamattina, 10 dicembre 2025, a New Delhi quando il Comitato UNESCO ha annunciato che la cucina italiana entra ufficialmente nel Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Non è soltanto una notizia da titolo, né un traguardo da festeggiare con leggerezza. È un riconoscimento che tocca radici profonde, perché riguarda il modo in cui gli italiani vivono il cibo, lo condividono, lo tramandano, lo trasformano. È un patrimonio che non si vede, ma che esiste in ogni cucina, in ogni tavola apparecchiata, in ogni ricetta che viaggia di mano in mano.

Un percorso iniziato diversi anni fa

Per capire la portata della vittoria bisogna tornare indietro al 23 marzo 2023, quando la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO approvò formalmente la candidatura dal titolo “Cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale”. Una definizione lunga, tecnica, che però conteneva l’essenziale: l’idea che la cucina non sia un contenitore di ricette, ma un sistema culturale vivo, legato ai territori e alle comunità che lo abitano.

Qualche mese più tardi, il 4 agosto 2023, questa idea prende forma pubblica a Pompei, durante la presentazione del logo della candidatura. In quell’anfiteatro, che è insieme memoria e rovina, si ritrovano le tre comunità che sostengono l’iniziativa: Fondazione Casa Artusi, Accademia Italiana della Cucina e la redazione de La Cucina Italiana, che da anni racconta il cibo come patrimonio culturale e non come semplice materia prima. Pompei diventa il simbolo perfetto: un luogo sospeso tra ciò che è sopravvissuto e ciò che continua a vivere.

La decisione dell’UNESCO

Quando a novembre 2025 arriva il primo via libera tecnico, la strada sembra ormai quasi tracciata. Ma la decisione finale di oggi non premia la gastronomia italiana nel senso più popolare del termine. L’UNESCO non parla di singoli elementi, non guarda alla pasta o alla pizza, agli chef televisivi o ai piatti iconici.

Guarda piuttosto a un insieme di pratiche che costruiscono identità: il gesto di impastare, la convivialità dei pasti condivisi, il rapporto con i mercati locali, la capacità di trasformare gli ingredienti secondo le stagioni, la trasmissione dei saperi familiari. La cucina italiana come patrimonio immateriale viene riconosciuta perché ha saputo conservare, per secoli, un equilibrio fragile tra tradizione e trasformazione.

In altre parole, la cucina italiana diventa Patrimonio UNESCO perché non è mai stata solo cucina. È un rito sociale, un luogo di memoria, una forma di linguaggio. Un mosaico di differenze regionali che riesce comunque a produrre un racconto unitario. Ed è in questa apparente contraddizione – l’essere sempre diversa e sempre riconoscibile – che risiede la sua forza culturale.

Un riconoscimento che non musealizza la tradizione

Il rischio, ogni volta che si parla di patrimonio, è quello di immaginare una teca, qualcosa da conservare puro, intatto, immobile.

Qui accade l’opposto: il riconoscimento legittima la cucina italiana nella sua parte più mobile, quotidiana, imperfetta. Non stabilisce regole né ricette ufficiali. Non fissa ciò che deve essere “autentico”. Non chiude la porta alle evoluzioni, alle reinterpretazioni, ai cambiamenti che il tempo inevitabilmente porta.

Questa vittoria non racconta una cucina immobile, ma una cucina viva. Una cucina che continua a generarsi nelle case, nei ristoranti, nelle sagre di paese, nelle botteghe artigiane, nei territori agricoli che custodiscono biodiversità e storia. Una cucina che si tramanda senza proclami, spesso senza nemmeno ricette scritte, attraverso una trasmissione intangibile fatta di occhi che guardano, mani che imitano, parole che spiegano mentre si mescolano gli ingredienti.

La responsabilità che ci lascia in eredità

C’è però una domanda che merita di essere posta adesso: cosa significa davvero custodire un patrimonio immateriale come questo? Non basta celebrarlo.

Bisogna continuare a praticarlo, a proteggerlo dalle semplificazioni, dagli stereotipi, dalla commercializzazione eccessiva. Bisogna difendere chi lavora nei territori, chi coltiva ancora varietà locali, chi preserva tecniche e prodotti che rischiano di sparire. Bisogna accettare che la cucina italiana è una tradizione che vive nelle differenze e nelle contaminazioni, e non nelle rigidità.

È una responsabilità collettiva: dei cuochi, certo, ma anche delle famiglie, dei produttori, dei divulgatori, e di chiunque partecipi a quella trasmissione invisibile che l’UNESCO ha voluto riconoscere.

Un patrimonio che resta vivo solo se vissuto

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale UNESCO non cambia ovviamente ciò che cuciniamo. Cambia la consapevolezza con cui lo facciamo.

Ricorda che in un piatto c’è molto più di una somma di ingredienti: c’è una storia, una geografia, un gesto che viene da lontano; un’identità culturale che passa attraverso il cibo in un modo che il mondo intero ha deciso di celebrare.

Non è un traguardo, e nemmeno un premio. È un invito: continuare a far sì che la cucina italiana resti viva, quotidiana, accogliente. Perché questo patrimonio non è il passato. È tutto ciò che succede ogni volta che qualcuno mette a bollire l’acqua, affetta una cipolla, prepara qualcosa “come lo faceva la nonna” o lo reinterpreta a modo suo.

È un patrimonio che non si salva nei musei, ma nelle cucine. E oggi il mondo ha scelto di riconoscerlo.