Dai trend virali alla nostalgia prefabbricata: come l’algoritmo crea unione a tavola e influenza cosa mangiamo, anche in Italia.

Succede sempre così: apri il telefono, scorri, e a un certo punto compare quel piatto. Una volta, due, tre… è ovunque. Un gesto riconoscibile, una ripresa familiare, quei secondi finali in cui tutto sembra più semplice di quanto sia davvero. Lo guardi e ti sembra già noto anche se non l’hai mai cucinato. Lo salvi “per dopo”, insieme ad altri video simili sapendo già che ne rifarai uno su dieci, con l’aria innocente con cui si salva una foto. Poi arriva il momento in cui decidi di rifare proprio quella ricetta, non perché ti mancava quel sapore, ma perché vuoi far parte del momento.

Ed è lì che succede una cosa strana: mentre cucini non sei solo. In quel preciso istante in migliaia di cucine italiane, e in molte altre nel mondo, qualcuno sta facendo esattamente la stessa cosa. Stessa ricetta, stesso ritmo, stesso desiderio di replicare. È una forma di unione nuova: non nasce da un invito, né da un luogo. Nasce da un feed.

L’unione nel feed: la cucina sincronizzata

Per anni si è raccontato il cibo come un linguaggio universale, un collante naturale. La tavola che riunisce, la cucina che consola, il pranzo che ricuce. Tutto vero, solo che nel frattempo è comparso un attore nuovo, invisibile e molto più efficiente di qualsiasi tradizione: l’algoritmo. Non si limita a mostrarci cosa mangiano gli altri: ci suggerisce cosa desiderare, cosa vale la pena provare e, soprattutto, quando.

È una forma di unione che non passa dal contatto, ma dalla sincronia. Non è “mangiamo insieme”, ma “mangiamo la stessa cosa nello stesso momento”. La tavola, oggi, non è solo un luogo: è una timeline. E quel piatto che compare ovunque non è solo una ricetta: è un format che si replica.

Italia: social, FOODMO e scelte reali

In Italia questo non è più un dettaglio folkloristico da “siamo tutti su TikTok”, ma un cambio di comportamento. I social non influenzano soltanto l’immaginario gastronomico: influenzano scelte concrete, dai piatti che prepariamo a casa ai posti in cui decidiamo di andare a cena. Secondo un’analisi sul rapporto tra italiani e cucina nel 2025, Instagram resta una delle piattaforme più utilizzate per cercare ispirazione gastronomica, e il contenuto food è sempre più intrecciato alle abitudini quotidiane.

E non è solo una sensazione. Nel 2026, anche in Italia, iniziano a circolare studi che descrivono con chiarezza quanto TikTok e i suoi meccanismi di raccomandazione stiano influenzando le scelte alimentari dei giovani: non solo cosa desiderano mangiare, ma anche dove decidono di andare, cosa considerano “giusto” provare, cosa diventa improvvisamente indispensabile.

L’algoritmo non è più solo un amplificatore, è a tutti gli effetti un soggetto che orienta.

E qui entra in scena un concetto che spiega molto bene perché questa “unione” digitale funziona così bene: la paura di restare fuori. Non è più solo FOMO, la famosa ansia di perdersi qualcosa. È FOODMO: la sua versione gastronomica. Nel report sulle tendenze della ristorazione 2026, TheFork descrive un panorama in cui social, format e nuove abitudini creano un circolo quasi perfetto: vediamo un posto, vediamo un piatto, lo desideriamo, lo prenotiamo. Poi, a nostra volta, lo trasformiamo in contenuto, alimentando lo stesso meccanismo.

I trend virali: replicabili, filmabili, globali

E quando questa dinamica entra nella ristorazione, inevitabilmente entra anche nella cucina di casa. I trend culinari più forti degli ultimi anni, quelli che abbiamo visto rimbalzare ovunque, ripetuti fino a diventare familiari, non sono diventati popolari perché erano rivoluzionari. Sono diventati popolari perché erano replicabili.

Facili da riconoscere, facili da imitare, perfetti da montare in un video breve.

Il dalgona coffee, per esempio, è stato uno dei simboli più evidenti di questa cucina sincronizzata: un gesto semplice, quasi ipnotico, che trasformava una bevanda in una piccola performance. Un rituale condiviso, ripetuto, fotografato e ricondiviso, capace di attraversare confini e lingue con la stessa naturalezza con cui si monta una panna. Anche in Italia è stato raccontato come un fenomeno legato alla viralità social e al modo in cui piattaforme come TikTok hanno cambiato le dinamiche del marketing del gusto.

Ma i trend non sono solo ricette: sempre più spesso sono estetiche. È vero, il cibo “instagrammabile” esiste da anni. La differenza è che oggi non è più un dettaglio: è una condizione. Con il dominio del video breve, la forma del piatto diventa parte della sua diffusione. Il cibo deve avere un gesto, un taglio, una consistenza che “funzioni” in pochi secondi.

Non basta essere buono, deve essere riconoscibile, ripetibile, montabile.

Il cibo, nel 2026, non è semplicemente buono o interessante: deve funzionare in video. Deve avere un colore riconoscibile, una consistenza visibile, un gesto soddisfacente.

È una trasformazione profonda: la cucina diventa un linguaggio visivo prima ancora che gastronomico, e questo cambia ciò che scegliamo di cucinare e come lo raccontiamo. Non a caso, molte analisi sulle tendenze 2026 sottolineano proprio la centralità della presentazione e della componente visiva del cibo.

E poi c’è la globalizzazione, che in Italia assume una forma particolare: non è più solo curiosità verso la cucina straniera, ma adozione rapida di sapori e format che diventano familiari perché li vediamo ovunque. Negli ultimi anni, l’interesse per cucine come quella giapponese, mediorientale o messicana è cresciuto anche grazie ai contenuti social, che hanno reso certi piatti immediatamente riconoscibili, desiderabili, “provabili”.

Nostalgia prefabbricata e gabbia gentile

Questa replicabilità produce un effetto che somiglia a un rito collettivo. La ricetta virale funziona come un linguaggio comune: ti permette di entrare in una conversazione. Ti permette di commentare, di fare la tua versione, di dire “io l’ho provata”, di sentirti parte di una comunità che, paradossalmente, non conosci. Unione non come relazione, ma come sincronizzazione.

La parte più affascinante – e anche la più inquietante – è che l’algoritmo non costruisce solo il desiderio della novità.

Costruisce anche la nostalgia, anzi: la nostalgia è uno dei suoi strumenti più potenti.

Perché il cibo, più di qualunque altro contenuto, ha una capacità immediata di attivare memoria, conforto, identità. Basta una parola: “merenda”, “nonna”, “domenica”, “sugo”, “festa”. E subito non stai più guardando una ricetta: stai guardando un pezzo di te. Solo che oggi la nostalgia non nasce sempre da un ricordo autentico. Spesso è una nostalgia pronta all’uso, un immaginario comune riproposto in forma di contenuto, ripetuto fino a sembrare reale.

Il dolce della nonna, anche quando la nonna non lo faceva. La pasta al forno “terapeutica”, anche quando non è mai stata un piatto di consolazione nella tua famiglia. La merenda anni ’90, anche quando negli anni ’90 tu mangiavi tutt’altro. È una memoria collettiva costruita a posteriori: non ricordiamo insieme, ci viene suggerito cosa ricordare.

In Italia, però, questa storia non può essere raccontata come una semplice resa del locale al globale. Perché c’è un’altra forza che continua a tenere insieme le persone – ed è una forza antica, testarda, profondamente italiana: la tradizione. Negli ultimi anni, diverse ricerche hanno sottolineato come soprattutto le nuove generazioni mostrino un interesse crescente verso il patrimonio gastronomico regionale e familiare, anche mentre sperimentano nuovi linguaggi e nuovi format.

È un paradosso solo in apparenza: più il mondo diventa uniforme, più aumenta il desiderio di riconoscersi in qualcosa che ha un sapore preciso, una storia, un’origine.

Solo che questa tradizione, oggi, non si trasmette più soltanto per imitazione domestica. Si trasmette anche per rappresentazione. E questo cambia tutto perché la ricetta della domenica, quando entra in un video, non è più solo una ricetta: diventa un’immagine. Un oggetto culturale che deve essere chiaro, breve, leggibile, emozionale. La tradizione non sparisce: viene riscritta in un formato nuovo. Spesso più veloce, più estetico, più condivisibile.

Ed è qui che la dinamica dell’unione si fa ambigua. Perché l’algoritmo, come tutti i grandi sistemi che organizzano la vita collettiva, non si limita a creare possibilità. Crea anche confini. E il confine, in questo caso, è una gabbia gentile: invisibile, comoda, persino divertente.

Funziona così: se fai la ricetta del momento, vieni premiato. Se ti agganci a un trend, vieni visto. Se riproduci un gesto riconoscibile, l’algoritmo ti “capisce” meglio. E se invece cucini qualcosa di tuo, qualcosa che non ha ancora un nome, non ha ancora un format, non ha ancora una coreografia, devi faticare molto di più per essere notato.

Quando l’algoritmo diventa una bussola (e il rischio non è solo culturale)

A questo punto, la questione smette di essere soltanto culturale. Perché l’algoritmo non influenza solo cosa cuciniamo: può arrivare a influenzare come pensiamo che si debba mangiare. Nel febbraio 2026, alcuni articoli basati su ricerche dedicate al rapporto tra TikTok e scelte alimentari mettono in evidenza un rischio: l’esposizione continua a contenuti su cibi ultra-processati o su diete estreme può spingere verso comportamenti alimentari poco sani e, in alcuni casi, contribuire a una relazione disordinata con il cibo.

Non significa che TikTok sia “il male”, né che i trend siano per definizione pericolosi. Significa, più semplicemente, che la viralità non distingue ma amplifica. E in un ambiente dove tutto viene premiato in base alla reazione immediata – stupore, desiderio, shock, imitazione – anche il cibo può diventare un terreno scivoloso. Non tutto ciò che funziona in video è neutro. E non tutto ciò che si diffonde velocemente è innocuo.

A questo punto, l’unione non è più solo un effetto collaterale. Diventa un prodotto, una cosa che si può misurare, ottimizzare, monetizzare.

Le piattaforme vincono, perché ottengono attenzione e permanenza; i creator vincono, perché imparano a usare il meccanismo; i brand vincono, perché ogni trend è una lista della spesa travestita da esperienza collettiva: ingredienti, utensili, elettrodomestici, prodotti “must have”. E vince anche un certo tipo di ristorazione, quella che ha capito che oggi il piatto non deve solo essere buono: deve essere raccontabile.

Il report sulle tendenze 2026 della ristorazione mostra proprio questo intreccio: social, format e nuove abitudini non sono più un contorno, ma un motore che influenza scelte, prenotazioni e desideri.

Non è più solo “mangio fuori”. È “mangio fuori nel posto che devo aver visto prima”.

E allora, arrivati qui, la domanda non è se questa nuova unione sia vera o falsa. È reale nel modo in cui sono reali tutte le cose che producono emozioni condivise. È reale perché ci fa sentire meno soli, perché ci dà un linguaggio comune e ci permette di entrare in un rito contemporaneo senza chiedere permesso. Ma è anche fragile, e un po’ inquietante, perché può confondere la sincronizzazione con la comunità.

Forse non c’è niente di male nel cucinare la stessa cosa nello stesso momento. In fondo l’umanità lo fa da sempre: i riti, le feste, i calendari alimentari, le stagioni. La differenza non è che oggi non esistano più la stagione, la festa, il territorio, per fortuna, esistono ancora. Ma competono con un ritmo più veloce, più uniforme, più potente.

L’algoritmo ci apparecchia la tavola ogni giorno: ci propone cosa provare, cosa replicare, cosa ricordare. E in quel menù, l’unione è un effetto collaterale: non nasce dalla relazione, nasce dalla ripetizione.

È un tavolo enorme, sempre apparecchiato. Ma non è detto che sia una comunità. A volte è solo un feed, visto dalla cucina.