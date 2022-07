I Cinema all’aperto illuminano le periferie romane

Estate romana 2022: cinema all’aperto per godersi anche le periferie di Roma.

La capitale italiana è veramente caldissima in questi giorni, l’unico momento adatto per godersela è di certo la sera. Cosa c’è allora di meglio della visione di un bel film su maxischermo? Non resta quindi che approfittare dei diversi cinema all’aperto di alcune periferie romane!

Diverse sono le iniziative dedicate al cinema, organizzate a titolo gratuito, nella città metropolitana di Roma e nelle seguenti righe ve ne vorremmo presentare alcune. Magari le conoscevate già, oppure no e questo è sicuramente un buon motivo per parteciparvi. Un aspetto rilevante di queste serate all’insegna del cinema non è solo quello puramente di intrattenimento, ma anche di riqualificazione ambientale delle periferie, volto a creare dei luoghi culturali e inclusivi.

Il Piccolo America a Monte Ciocci e al Parco della Cervelletta

Un grande applauso va sicuramente ai ragazzi del Piccolo America, un gruppo di giovani amici che nel 2012 salva dalla demolizione il Cinema America di Trastevere e fonda l’associazione “Piccolo Cinema America”. A questa associazione non va attribuito il solo merito di aver appunto salvato un cinema in una zona centrale di Roma, ma anche di aver iniziato a colorare Roma e alcune delle sue periferie con grandi arene estive gratuite.

Cinema a Monte Ciocci

Una delle due location periferiche di quest’anno è l’arena di Monte Ciocci, un bellissimo parco nella zona di Valle Aurelia da dove si può ammirare un panorama mozzafiato con tanto di cupolone. Non vi sono sedie come al cinema in piazza San Cosimato, sempre gestito dal Piccolo America, ma basta portarsi un telo per godersi lo spettacolo, distesi sull’erba. Se poi si ha voglia del classico pacchetto di popcorn c’è un ottimo servizio bar che vi aspetta. Si tratta di uno stand gestito dai ragazzi dell’associazione, sempre sorridenti, perché ridare un’anima culturale alla città e ad alcuni suoi luoghi, seppur periferici, incantevoli e affascinanti, fa bene al cuore.

Cinema al Casale della Cervelletta

La seconda location proposta per il cinema all’aperto nelle periferie romane è quella del Casale della Cervelletta, situato nella Riserva naturale Valle dell’Aniene a Roma, ai confini tra le aree urbane di Colli Aniene e Tor Sapienza. Un luogo davvero meraviglioso, infatti si tratta di una tenuta con torre medievale, all’epoca un fondo di proprietà ecclesiastica. Stessa formula anche qui di Monte Ciocci, teli e cuscini sull’erba pronti per la visione di un film sotto le stelle.

Tutti gli eventi organizzati per quest’estate, in queste due splendide location, vanno dal mercoledì alla domenica, fino al 24 luglio. Tutte le proiezioni sono a titolo gratuito e hanno inizio alle ore 21.15.

Tra le rassegne cinematografiche presenti abbiamo quella dedicata alla saga del Signore degli Anelli e lo Hobbit, al cinema italiano Francesco Rosi e a quello di Thomas Vinterberg (Un altro giro, premio oscar miglior film in lingua straniera del 2021). In programma anche film sia italiani che internazionali, con la presentazione di registi e attori. Infine non mancano anche lungometraggi dedicati ai più piccini come il Re Leone e Hook – Capitano Uncino di Steven Spielberg.

Il Ministero della Cultura e Roma Capitale promuovono il cinema all’aperto del Parco degli Acquedotti

Un’altra bellissima iniziativa di cinema all’aperto nelle periferie romane, sostenuta dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale, è l’arena estiva del Parco degli Acquedotti. Uno dei polmoni verdi del quadrante sud-est di Roma. Un panorama di monumenti di epoca romana immersi in una natura campestre con tanto di balle di fieno, che donano un’atmosfera unica a questo luogo.

Sarà possibile accedere a questo cinema, sempre in modalità gratuita, fino ad esaurimento posti disponibili, dal 19 luglio al 4 agosto.

In programma una rassegna giornaliera di capolavori restaurati, presentati ogni sera da autori d’eccellenza.

Festival Casal Caletto, a cura della Associazione Trousse

Infine con il contributo del Comune di Roma e Biblioteche di Roma (ormai da anni impegnate nelle periferie con l’organizzazione di eventi come concerti, mostre e presentazioni di libri), vi presentiamo il CinemAldo. L’associazione Trousse, infatti, vincitrice del bando “Riaccendiamo la città, Insieme”, accenderà i suoi proiettori nel fresco giardino della biblioteca Aldo Fabrizi, a San Basilio.

I film andranno in onda su maxischermo dalle ore 21,30 e saranno preceduti da vari spettacoli e concerti a partire circa dalle ore 20,00. Dal 27 luglio al 4 agosto. Tra i titoli in programmazione “Scusate se esisto” con Paola Cortellesi e Roul Bova. Film ispirato proprio dal progetto dell’architetto Guendalina Salimei per la riqualificazione del quartiere periferico di Corviale. Tra gli altri titoli “assassinio sull’Orient Express” e “il diritto di contare”.

Speriamo proprio che alcune di queste proposte di eventi cinematografici vi abbiano incuriosito. Non solo per la voglia di vedere un bel film all’aria aperta, ma anche risvegliando il desiderio di visitare alcuni luoghi della periferia romana, tutti da scoprire. Sia per la loro suggestività e bellezza, come nella maggior parte dei luoghi che ospiteranno queste rassegne, sia per la volontà di rianimare le periferie e farne un luogo piacevole di aggregazione e cultura aperto a tutt*!

E allora non ci resta che augurarvi… Buona visione!

A cura di Lucia Piani