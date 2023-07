Vasco Rossi a Rai Radio2: “il senso di stare al mondo è sul palco. Il mio pubblico? Un popolo”

Vasco Rossi, tornato negli stadi questa estate in un tour che si sta per chiudere a Salerno e che ha entusiasmato complessivamente più di 450.000 spettatori, ha concesso una intervista a Rai Radio2 (Radio Ufficiale di VascoLIVE23 con Radio Italia) in cui, interrogato da Gino Castaldo, ha parlato delle sue emozioni e sensazioni.

“Il tour sta finendo, ma continuerei ancora!”, ha esordito. “Però è giusto finire qua, a Salerno, questa è una città particolare per me, manco da quindici anni, venni spedito qui per fare il Militare nel 1978, feci i primi dieci giorni, che sono i peggiori. Poi fortunatamente hanno pensato che non ero adatto alla vita militare e mi hanno lasciato libero. Ho anche dei legami affettivi importanti con Salerno. Qui è nato mio figlio Davide, tutta la sua famiglia è salernitana, quindi mi sento salernitano anche io”.

Ancora Vasco Rossi: “Ogni volta che torno sul palco è una cosa unica. Il mio senso di stare al mondo è quello di fare dei concerti. La scaletta quest’anno poi è ricca, è stata molto gradita dal mio pubblico, anzi dal mio popolo. Siamo un gruppo di affini, una comunità, condividiamo questo rapporto con la vita, questo essere stropicciati. La cosa incredibile è che c’è un pubblico fatto da giovani di vent’anni completamente fuori di testa per le mie canzoni. Ad alcuni chiedo come fanno, certi rispondo che è stata la mamma, altri che è stato il nonno. Il nostro è un concerto straordinario, dal vivo non ce n’è per nessuno, abbiamo un gruppo di numeri uno”.