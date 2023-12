Acquisti natalizi a Valencia: presente incerto o ottimismo?

Il Natale è alle porte. Abbiamo raccolto a Valencia alcune riflessioni dei commercianti della zona sugli acquisti natalizi e sul presente.

Il periodo che precede le festività natalizie rappresenta un momento di riflessione sull’anno appena trascorso e sul presente che viviamo. La città di Valencia, al pari di altre città europee, in questo periodo è attraversata da un fermento generale, dovuto agli acquisti natalizi. Le strade appaiono più gremite che mai. Ma l’apparenza trova riscontro nella realtà economica della regione e della città?

Dati incerti per la Generalitat Valenciana

Secondo, il BBVA Research – istituto di ricerca e analisi economica internazionale – l’economia della Generalitat Valenciana chiude il 2023 con una crescita del 2,1%. Ossia tre punti in meno rispetto alla media spagnola e un punto in meno rispetto al previsto. Incertezza, minor dinamismo delle esportazioni e rincaro prezzi dell’energia, porteranno a un rallentamento della crescita. Nonostante ciò, il BBVA Research chiude con un moderato ottimismo sul PIL della regione: in aumento dello 0,5% nel 2023 rispetto al resto dei Paesi dell’eurozona. Ciò anche grazie all’aumento della popolazione in età lavorativa.

Dalle stime economiche ai piccoli commercianti

Ci siamo chiesti quanto questi dati rispecchino la reale situazione dei piccoli commercianti della città. A Valencia è facile imbattersi in piccole imprese locali, negozi di artigianato e tiendas di abbigliamento che sopravvivono all’avanzata dei grandi marchi. I mercati rionali mantengono ad esempio il loro fascino immutato e a loro si aggiungono i mercatini natalizi di artigianato e prodotti tipici.

Al Mercado de Artesania a Plaza de la Reina abbiamo intervistato alcuni piccoli commercianti.

Le tipologie di prodotti in vendita qui sono svariate: dai prodotti alimentari tipici alle statuette fatte a mano, passando per tutto ciò che riguarda pelletteria e gioielli artigianali. Tra i venditori, risulta esserci un sentimento di generale ottimismo verso gli acquisti natalizi. Il 70% degli intervistati non riscontra particolari differenze rispetto all’anno precedente. Un 10% nota addirittura miglioramenti rispetto al passato. Solo un 20% dichiara di trovarsi in una situazione svantaggiosa rispetto allo scorso anno, spiegando che l’inflazione influenza gli acquisti di cittadini e turisti. Una signora che vende articoli di pelletteria fatti a mano ci spiega che, in occasione del ponte dell’8 dicembre o durante il fine settimana che ospita la famosa Maratona di Valencia (tenutasi 3 dicembre), i turisti in passato decidevano di restare più giorni in città, approfittandone per fare acquisti natalizi. Ma quest’anno la situazione è mutata a causa dell’aumento dei prezzi.

Tale sentimento di sfiducia viene smentito spostandoci verso negozi tipici della zona centrale di Colon. Entriamo in un negozio che vende articoli ecosostenibili in franchising: le commesse hanno poco tempo per rispondere alle nostre domande e ci dicono chiaramente che sono sommerse di lavoro. Per questo tipo di attività gli acquisti vanno decisamente a gonfie vele.

Lo stesso vale per i negozi di prodotti tipici: torrone, vino, prosciutto. Prodotti imprescindibili da regalare a Natale. I commercianti sono entusiasti, ma molti affermano che è il periodo ad essere florido e che nei mesi precedenti c’è stato un effettivo rallentamento negli acquisti.

Presente della città e prospettive future

Traendo le somme, ci sembra evidente che Valencia resta una città in cui il turismo non si arresta, dove i cittadini in età lavorativa sono tanti e che accoglie ogni anno un numero crescente di studenti stranieri. Tutto ciò favorisce lo sviluppo economico della città. Dovendo confrontare il presente con i dati economici, possiamo affermare che nei mesi precedenti al Natale c’è stato un lieve calo nelle vendite ma, come dichiarano i commercianti stessi, il periodo delle festività resta propizio. Anche per recuperare eventuali cali nelle vendite.

I valenziani non sembrano sentire la pressione del presente. Nonostante le incertezze a livello internazionale, la città mostra un inarrestabile ottimismo.

Chissà, dunque, se il 2024 la vedrà ancora protagonista nella classifica delle migliori città europee.

A cura di Serena Compagnone