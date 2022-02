I colori nella nostra vita, significati e messaggi nascosti

Cosa comunicano i colori? Il loro significato cambia spesso, a seconda delle situazioni. Scopriamone insieme qualcuno!

I colori sono parte della nostra vita e hanno un forte impatto su di essa, al punto tale che esiste una scienza, la cromoterapia, che studia le reazioni che i vari colori sembrano avere sul nostro corpo.

Ad ogni colore corrisponde un significato, perciò ogni colore trasmette un messaggio. Questo vuol dire che i colori hanno un potere comunicativo non verbale importante, motivo per il quale vengono spesso usati – per esempio – per dare delle regole.

Nella vita di tutti i giorni sperimentiamo come i colori comunichino in modo quasi naturale con noi: quando partiamo allo scattare del semaforo verde, quando il cielo grigio ci rende tristi o quando l’arbitro espelle il nostro giocatore preferito con il cartellino rosso.

Il significato dei colori non è sempre uguale, è infatti legato alla storia e alla cultura dei vari paesi

Il loro significato può variare da paese a paese. Per questo, non per tutti i colori hanno lo stesso significato. Per esempio, mentre in Italia il nero è associato spesso alla morte, tanto che nella tradizione ai funerali ci si veste spesso esclusivamente di nero, nella cultura indiana a questo evento è associato il colore bianco, per noi simbolo di vita.

In tutte le culture comunque i colori hanno dei significati particolari e sono parte della storia e dell’identità. Esistono infatti dei collegamenti storici e culturali tra i colori e i loro significati simbolici.

Per capire l’importanza dei significati nei vari paesi basta pensare ai colori delle bandiere: il tricolore italiano rappresenta i prati della macchia mediterranea con il verde, il bianco delle alpi con il bianco ed i soldati caduti nel percorso che ha portato all’unità con il rosso. Si possono trovare significati diversi per gli stessi colori nelle bandiere di altri paesi, per esempio in quella giapponese il rosso rappresenta un futuro prospero e il bianco la purezza, l’onestà e l’integrità del popolo.

Il colore nell’attualità: un nuovo modo di vedere l’Italia

Negli ultimi due anni abbiamo familiarizzato con i vari significati dei colori, anche in ambiti diversi. Per via della pandemia l’Italia ne ha infatti capito molto bene il potere comunicativo delle “regole” che i colori impongono, ma questa volta in un contesto diverso. Abbiamo infatti visto le nostre Regioni dividersi, a seconda del colore bianco, giallo, arancione e rosso e non più di verde, bianco e rosso.

A questi colori abbiamo infatti associato dei precisi comportamenti da tenere, dei limiti da non superare e degli orari da rispettare, questo perché il sistema a zone è stato introdotto per limitare la pandemia, perciò ad ogni colore corrispondono diverse misure di contenimento, via via più stringenti.

Anche al verde è spettato un nuovo significato. Questo colore è stato infatti collegato al green pass, o certificato verde, che permette di svolgere determinate attività ed entrare in determinati luoghi.

In molti hanno visto questi nuovi significati come limitazione della libertà, motivo di divisione e lotta tra le persone. Tuttavia in un quadro così complesso è bene ricordare che i colori e i loro significati, vecchi o nuovi, devono essere al contrario un mezzo di unione per tornare insieme alla normalità. Alla fine, siamo tutti parte di un grande quadro!